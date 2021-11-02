“Bizde bolluk var” diyen Erdoğan’ı tiye aldılar! “Bolluk olmasa çayı nerede dağıtacak?”





AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İngiltere'de raflar boş, Avrupa'da boş, ABD'de raflar boş. Bizde bolluk, bereket yoluna devam ediyor" diye konuştu. Yurttaş TV sokak röportajları serisinde bu defa da İstanbul Beşiktaş'taki yurttaşlara bu konu hakkında ne düşündüklerini sorduk. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #sokakröportajı #röportaj #haber #erdoğan #receptayyiperdoğan #röportajizle #bolluk