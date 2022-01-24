Bizi bu duruma getirenlere hakkımızı helal etmiyoruz

SÖZCÜ, Kartal’da ucuz ekmek alabilmek için kuyruğa giren vatandaşlarla konuştu… Hayat pahalılığı, enflasyon karşısında maaşları eriyen halkı vurmaya devam ediyorÇoğu emekli olan vatandaşlar: “Ülkeyi ve bizi bu duruma düşürenler utansın” dedi.

Batuhan SERİM- Sinan TUNÇ/ SÖZCÜ

Kar – kış demeden ucuz ekmek alabilmek için kuyruğa girmek zorunda kalan vatandaşlar çok dertli. İstanbul Kartal Meydanı’ndaki Halk Ekmek kuyruğunda bekleyen vatandaşlar SÖZCÜ’ye şunları söyledi:

Munzur Ayata: 72 yaşındayım, dün yağmurun altında burada ben 3 saat bekledim. Ben askeri cuntaları da gördüm ama ekmek kuyruğunu hiç böyle görmedim. Artık bunu, bizi yönetenler düşünsün.

Mustafa Özer: En ucuz meyve 5 lira. Alamıyor vatandaş. ‘Türkiye çağ atlıyor’ diyor. Türkiye’de böyle ekmek kuyrukları olacağı hiç aklınıza gelir miydi? Ben 76 yaşındayım, daha yeni görüyorum. Türkiye, ‘tek adam yönetiminden’ bu hale geldi.

SAVAŞ MI ÇIKTI?

Ali Rıza Uyan: Türkiye’de savaş olsaydı belki ekmek kuyruğu olurdu. Allah’a şükür savaş yok. Çeşitli iktidarlar geldi geçti, hepsini gördüm, böyle bir şey yoktu. Bu kurulan vakıflar yüzbinler götürüyor.

Mehmet Yıldırım: Memleketi bu hale getirenler utansın. Ben hakkımı helal etmiyorum. Ben ilk defa böyle ekmek kuyrukları görüyorum. Kuyrukta en az 2.5-3 saat bekliyoruz.

Nazmi Yılmaz: Bizi bu duruma düşürenler utansın. Ekmek 3 lira olmadan önce fırından alabiliyorduk ama şimdi halk ne yapsın?

Faik Afar Bitkaya: Saatlerdir buralardayız, ekmek bekliyoruz. Evde 6 kişiyiz. Yarım yamalak yaşıyoruz.

İbrahim Kaşıkçı: Milletin halini görüyorsunuz. Geçmiş senelerde patates-soğan kuyruğu vardı, bazı şeyleri götürdü. Şimdi de ekmek kuyruğu götürecek baştakileri.