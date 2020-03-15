Bizim Aile kaç yılında çekildi? İşte Bizim Aile filmi oyuncuları ve konusu…

Türk sinemasının unutulmaz filmleri arasında yer alan Bizim Aile’de birçok usta oyunca yer alıyor. Aile, dram, komedi ve romantik türündeki filmde Münir Özkul ve Adile Naşit ön plana çıkıyor. Peki Bizim Aile filmi konusu ne, oyuncuları kimler?
1975 Yılında çekilen Bizim Aile filmi, hem konusu hem de oyuncu kadrosu ile Türk sinemasının unutulmazları arasında yer alıyor. İşte Bizim Aile filmi hakkında merak edilenler…
BİZİM AİLE OYUNCULARI
Münir Özkul / Yaşar
Adile Naşit / Melek
Tarık Akan / Ferit
Itır Esen / Alev
Halit Akçatepe / Halit
Ayşen Gruda / Feride
Tuncay Akça / Tuncay
Cengiz Nezir / Ferdi
BİZİM AİLE FİLMİ KONUSU
izim Aile filminin konusu, Yaşar Usta, üç çocuğu ile dul kalmış bir adamdır; eşinin vefatından sonraysa kimseyle evlenmemiş, çocuklarına hem annelik hem babalık yapmıştır. Yaşar Usta ile aynı mahallede yaşayan komşusu Melek Hanım da 3 çocuğu ile zamanında dul kalmış, çocuklarını yetiştirmenin tüm zorluklarına katlanmıştır. Mahalledeki komşu ise Melek ile Yaşar Usta’nın tam birbirlerine göre olduğunu düşünürler. Ne yapar eder çöpçatanlık yaparak bu iki yalnız insanı evlendirirler. Ama birbirleriye yaşamak zorunda kalan 6 kardeş o kadar da hızlı uyum sağlayamayacaktır…Bizim Aile filminin konusu, Yaşar Usta, üç çocuğu ile dul kalmış bir adamdır; eşinin vefatından sonraysa kimseyle evlenmemiş, çocuklarına hem annelik hem babalık yapmıştır. Yaşar Usta ile aynı mahallede yaşayan komşusu Melek Hanım da 3 çocuğu ile zamanında dul kalmış, çocuklarını yetiştirmenin tüm zorluklarına katlanmıştır. Mahalledeki komşu ise Melek ile Yaşar Usta’nın tam birbirlerine göre olduğunu düşünürler. Ne yapar eder çöpçatanlık yaparak bu iki yalnız insanı evlendirirler. Ama birbirleriye yaşamak zorunda kalan 6 kardeş o kadar da hızlı uyum sağlayamayacaktır.