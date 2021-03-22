İSTANBUL (AA) – Ülker'in en sevilen markaları için yenilikçi fikirlerin yarıştığı yetenek kazanım programı "[email protected]üs"e başvurular başladı.

Ülker'den yapılan açıklamaya göre, üniversite öğrencilerinin yenilikçi pazarlama fikirleriyle yarıştığı [email protected]üs başvuru takvimi belirlendi.

Üniversite 3. ve 4. sınıflarıyla yüksek lisans öğrencilerinin 2 veya 3 kişilik takımlarla katılabildiği [email protected]üs'e başvurular, 10 Mart-11 Nisan'da www.bizzkampus.com adresinden yapılabilecek.

Öğrencilerin ekip çalışmasıyla yenilikçi fikir geliştirdikleri, projeyi tüm adımlarıyla planladıkları ve sunum yaptıkları [email protected]üs'te, proje takımları bu yıl Ülker'in en sevilen markalarından "Hanımeller" için yarışacak.

İlk 3'e girenlere uzun dönem staj imkanının da sağlanacağı yarışmada; birinci 20 bin TL, ikinci 15 bin TL ve üçüncü olan takım 10 bin TL para ödülü kazanacak. Yarı finale kalan takımlara pazarlama odaklı webinar verilirken, finalist takımlarsa mentorluk ve sunum eğitimleriyle desteklenecek.

Kovid-19 salgını nedeniyle final etkinliklerinin 2020'de olduğu gibi bu yıl da çevrim içi gerçekleştirilmesi planlanıyor.

[email protected]üs'e, 9 yılda 10 bine yakın takım, 30 bine yakın öğrenci başvurdu.

– "Yarışma süresince vereceğimiz eğitimlerle gençlere gelişim imkanı sağlamayı amaçlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen pladis Türkiye İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Faruk Gözleveli, [email protected]üs yarışmasının, pazarlamaya ilgi duyan öğrencilere önemli bir deneyim kazandırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yıl onuncusunu düzenleyeceğimiz yarışmamızda, bugüne kadar gençlerimizin birbirinden yenilikçi fikirlerini dinledik. Daha önce Biskrem, Ülker çikolata, Ülker çikolatalı gofret, Dankek 8 kek, Cafe Crown, Krispi, Metro, Oneo ve Halley markaları için gerçekleştirdiğimiz yarışmamızda, bu yıl en beğenilen ürünlerimizden Hanımeller için gelecek projeleri heyecanla bekliyoruz.

Öğrencilerin yarışmamıza olan ilgisinin her geçen yıl artmasından mutluluk duyuyoruz. Yarışma süresince vereceğimiz eğitimlerle gençlere gelişim imkanı sağlamayı da amaçlıyoruz. Öğrencilerimize, kariyerleri boyunca yararlanacakları tecrübeler kazanacakları [email protected]üs yarışmasında başarılar diliyoruz."