“Black Panther: Wakanda Forever”… Efe Teksoy Yazdı

ATLANTİS MİTİNE EPİK BİR MARVEL DOKUNUŞU “BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER”

Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe TEKSOY; aksiyon, macera ve fantastik türündeki “BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER” adlı filmi, Amerika’nın Los Angeles merkezli ilk Türkçe internet Gazetesi @alaturkaonline için kaleme aldı.

BLACK PANTHER DÖNÜYOR

Walt Disney Pictures ve Marvel Studios yapımı Black Panther: Wakanda Forever, 250 milyon dolarlık dev bir blockbuster olarak vizyona girdiği günden bu yana rekor kırmaya devam ediyor. Gösterime girdiği ilk hafta sonunda 180 milyon dolarlık hasılat elde ederek, Kuzey Amerika’da The Hunger Games: Catching Fire (2013) filminin 158 milyon dolarlık rekorunu alt üst ederek yeni rekorun sahibi oldu. 2018 yapımı Black Panther’in devam filminin yönetmenliğini ilk filmde olduğu gibi yine Oscar adayı Amerikalı sinema yapımcısı Ryan Coogler üstleniyor. Marvel Sinema Evrenindeki 30. film olan Wakanda Forever, 161 dakikalık süresiyle, Eternals’ı (2021) tahttan indiren MCU’daki en uzun ikinci film. İlk filmin başrol oyuncusu Chadwick Boseman‘ın zamansız ölümünden sonra, bazı hayranlar bir sonraki Kara Panter filminin çizgi romanları takip etmesini ve T’Challa’nın kız kardeşi Shuri’nin yeni Kara Panter rolünü üstlenmesini savundu. Shuri karakterinin ön plana çıktığı bu yapımın temelinde, Etik yani Ahlak felsefesinin bulunduğunu görüyoruz. Ahlak felsefesinin temellerini ortaya koyan en önemli metinlerden birisi kuşkusuz Immanuel Kant’ın Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi’dir. Alman felsefesinin kurucu isimlerinden olan Kant’ın felsefesi, Rönesans’tan sonraki Avrupa felsefesi için bir dönüm noktasıdır ve Alman idealizminin sarsılmaz bir sistem yaratma tutkusunun kurucularındandır ve aynı zamanda Avrupa felsefesi için kaynak işlevi görür. Düşünsel çalışmaları felsefe tarihinin kendisinden sonraki dönemini belirleyici olarak etkilemiştir. Kant eserinde, (kabaca söyleyecek olursak) ahlaksal olan hareket nedenlerinin yükümlülük kavramı’nı oluşturduğunu ve yapılabildiği yerde iyilik yapmanın ve yaşamını devam ettirmenin ödev kavramı olduğunu söyler. Filmde ailesini kaybeden ve artık bir Wakanda Kraliçesi haline gelen Shuri karakterinin, çocukluğu bırakıp belli yükümlülükleri üstlenerek tekrardan yaşama bağlandığını ve halkını korumak için (Kant’ın bahsettiği) ödev kavramını yerine getirdiğini görmekteyiz. Bir başka detay ise Shuri karakterinin, aylaklığı bırakıp Black Panther rolünü üstlenerek Wakanda şehrini koruması. Aydınlanma Çağı’nın en büyük felsefecilerinden birisi olan Fransız filozof Jean-Jacques Rousseau, modern bireyin oluşumuyla ilgili ilk ve önemli felsefi metinlerden birisi olan kitabı Yalnız Gezerin Hayalleri’nde; “Başarabilmek için, düzenli ve yöntemli çalışmak gerekir.” diyerek görev duygusunun öneminden bahseder. Tıpkı Shuri karakterinde etken olan iş etiğinde görmüş olduğumuz gibi.

FİLMİN KONUSU

Kraliçe Ramonda, prenses Shuri ve Jabari kabilesinin lideri M’Baku, Kral T’Challa’nın ölümünün ardından uluslarını korumak için savaşmaya hazırlardır. Wakanda halkı, hayatlarının bir sonraki bölümünü kucaklamak için çabalarken, bir anda ortaya çıkan gizli bir denizaltı ulusunun Kralı Namor, tüm dengelerin değişmesine neden olur.

Oyuncu kadrosunda; Letitia Wright, Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Winston Duke, Angela Bassett, Tenoch Huerta, Martin Freeman, Dominique Thorne, Florence Kasumba, Michaela Coel, Alex Livinalli, Mabel Cadena, Isaach De Bankol, Danny Sapani ve Michael B. Jordan yer alıyor.

ATLANTİS’E DESTANSI BİR YOLCULUK

Atlantis mitinin Marvel veriyonu olan bu yapımda, Talokanlar olarak bilinen ırk, başta Aztek kültürü ve Aztek su tanrısı Tlaloc olmak üzere büyük ölçüde Mezoamerikan kültüründen esinlenmiştir ve Atlantis’in başka bir adı olduğu söylenen efsanevi bir ev olan Aztlan kavramına dayanmaktadır. Kayıp Kıta Atlantis’i tarihte ilk olarak, Antik Yunan filozofu Platon’un Timaios ve Kritias diyaloglarında görüyoruz. En eski mitlerden yararlanan Platon; Atinalı devlet adamı ve şair Solon’un, Mısır bilginlerinden alarak anlattığı bir öyküyü bizlere aktarır. Ayrıca Antik Yunan tarihçisi Herodotos’un da, adlarını anmamakla birlikte Atlantislilerden, hiç rüya görmeyen ve vejeteryan bir topluluk olarak söz ettiğini biliyoruz. Platon’un anlatısı pek çok klasik yazarı derinden etkilemiştir. Aristoteles, Atlantis’ten söz etmez, fakat M.Ö. 350’de yazdığı kozmolojik incelemesi Gökyüzü Üzerine’nin Kristof Kolomb’a esin kaynağı olduğu anlaşılan bölümleri mevcuttur ve hava olaylarının erken dönem hesaplarını içeren eseri Meteorologica’da, Platon’un Timaios’daki fikri, yani sulara gömülen adanın geride bıraktığı görüşünü yeniden gündeme taşır. Filmde hikayenin Antagonisti olan Namor karakteri, Marvel Comics çizgi romanlarında Atlantis’in su altı Krallığının hükümdarıdır. Ancak yapımcılar, Atlantis’in diğer sürümleriyle (özellikle DC Comics’in versiyonu ve kendi süper kahraman Kralı Aquaman (2018)) bağlantılardan/karşılaştırmalardan kaçınmak için adını değiştirdiler ve Aztek sualtı krallığı Tlalocan’dan sonra Talokan olarak adlandırıldı. Namor karakteri, adını İspanyolca “El Niño Sin Amor” (Aşksız Çocuk) ifadesinden alıyor. Çizgi romanlarda Namor, “intikam alan oğul” için Atlantisli. Asıl adı tersten yazılan “Roman” yani Romalı’dan gelmektedir.

RIHANNA, 6 YILI AŞKIN SESSİZLİĞİNİ ‘BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER’ İÇİN BOZUYOR!

9 Grammy ödülü sahibi Dünyaca ünlü Barbadoslu müzisyen Rihanna, 6 yılı geçen müzikal sessizliğini bu yapım için bozdu ve filmin soundtrack albümü için ‘Lift Me Up’ adlı yeni şarkısını hazırladı. 2020 yılında hayatını kaybeden, ‘Black Panther’ filminin başrol oyuncusu Chadwick Boseman’ın olağanüstü hayatı ve de geride bıraktığı mirasa ithafen hazırlanan bu şarkının sözleri Tems, Oscar ödüllü Ludwig Göransson, Rihanna ve filmin aynı zamanda yönetmeni olan Ryan Coogler’a ait. Göransson’un prodüktörlüğünü üstlendiği ‘Lift Me Up’, beş ayrı ülkede kaydedildi. Şarkının söz yazarlarından Tems, hazırlık sürecini şu sözlerle anlatıyor: “Ryan (Coogler) ile konuştuktan ve film ile şarkıyla ilgili yönlendirmesini dinledikten sonra hayatımda kaybettiğim tüm insanlardan sıcak bir sarılma hissi veren bir şarkı yazmak istedim. Şu an onlara bu şarkıyı söylemenin ve onları ne kadar çok özlediğimi ifade etmenin nasıl hissettireceğini hayal etmeye çalıştım.”

RIHANNA

Filmin yönetmeni Ryan Coogler ise şarkıyı Rihanna’nın seslendirmesiyle ilgili duygularını şöyle özetliyor: “Rihanna benim için daima bir ilham kaynağı olmuştur. Bu yüzden bu şarkıyı ondan duymak benim adıma büyük bir onur.” ‘Black Panther: Yaşasın Wakanda’nın soundtrack albümünün ana şarkısı olarak belirlenen ‘Lift Me Up’, Rihanna’nın kendi plak şirketi Westbury Road’un Roc Nation, Def Jam Recordings ve de Hollywood Records ile olan işbirliği ile yayınlandı.

BLACK PANTHER: YAŞASIN WAKANDA

Çekimleri; Amerika’nın Georgia eyaletinin bir ilçesi olan Brunswick’te, Atlanta’da ve Massachusetts eyaletinde bulunan Boston kentinin komşusu olan Cambridge kentinde gerçekleşti. Yönetmen Ryan Coogler’in Panavision (anamorfik) ile çektiği ilk film. Filmde görülen Kral T’Challa ve Nakia’nın oğlu, Haiti dilinde “Toussaint” adını taşıyor. Toussan ismi, (Black Panter’in Wakanda’yı savunma görevine paralel olarak) Haiti’nin bağımsızlığını güvence altına almak için 1804’te Fransızlarla o zamanki sömürge köleleriyle savaşan General Toussaint Louverture‘den geliyor. Ayrıca Everett Ross karakterini taşıyan mahkûm nakil aracının plakasında “CB112976” yazıyor, bu rakamlar Chadwick Boseman’ın 29 Kasım 1976 (11/29/76) olan doğum tarihidir. Aksiyon, macera ve fantastik türündeki devam filmi Black Panther: Wakanda Forever, süper kahraman filmleri hayranlarının beğeniyle izleyeceği epik bir Marvel yapımı.

İyi Seyirler Dilerim

EFE TEKSOY

Kaynakça

Immanuel Kant, Ahlak Metafiziğinin Temellendirmesi, çev.İonna Kuçuardi, Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu yayınları, 2020

Jean-Jacques Rousseau, Yalnız Gezerin Hayalleri, çev. Hasan Fehmi Nemli, İstanbul: Alfa Yayınları, 2018