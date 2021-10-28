Blinken Afganistan’dan Çekilme İçin İnceleme Başlatıyor 

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD’nin Afganistan’da teröre karşı 20 yıllık mücadelesini Ağustos ayında sona erdirmesinin ardından, çekilmenin kapsamlı şekilde incelenmesi talimatı verdiğini söyledi.

Taleban, Afganistan’da kontrolu hızla ele geçirirken, Cumhurbaşkanı Eşref Gani Birleşik Arap Emirlikleri’ne kaçmış, ABD ve müttefikleri, 124 binden fazla sivili aceleyle düzenlenen bir hava tahliyesiyle ülkeden çıkarmıştı. Tahliye edilenler arasında Amerikalılar, Afganlar ve başka ülke vatandaşları da vardı.

Ancak, ABD’nin ülkelerini işgaliyle bağlantılı diğer binlerce Afgan, tahliye sona erdiğinde geride bırakıldı. Yine de bazıları son iki ayda ülkeden çıkmayı başardı. Kabil havaalanından tahliye sırasında, terör örgütü IŞİD’in Afgan kolunun düzenlediği bombalı saldırıda 13’ü ABD askeri 180’den fazla kişi öldürüldü.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın eğitim dairesi Dış Hizmetler Enstitüsü’nde bir grup Kongre üyesi, diplomat ve yetkililere konuşan Blinken, “Afganistan’dan tahliye ve yerleştirme çabalarına yönelik planlama ve uygulamamıza odaklanan bir dizi iç inceleme talimatı verdim” dedi.

Blinken, Dışişleri Bakanlığı’nın tahliye çabalarına övgüde bulundu, ancak ABD’nin bir savaş bölgesinden hızlı bir şekilde geri çekilmesini gerektiren benzer bir durumla karşılaşması olasılığına karşı bakanlığın bu tahliyeden ders alması gerektiğini söyledi.

Blinken, “Şimdi geriye dönüp baktığımızda sorabileceğimiz ve sormamız gereken birçok şey var: Farklı şekilde hareket edebilir miydik? Başka bir adım atabilir miydik? Önce diğer bir fikri mi denemeli miydik? Daha çabuk karar verebilir miydik? ” diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı, incelemenin ayrıntılarını açıklamadı. Ancak, “Kendimize, Afgan arkadaşlarımıza ve ortaklarımıza ve bir gün benzer bir zorlukla karşılaşabilecek olan gelecekteki Dışişleri Bakanlığı çalışanlarına, öğrendiğimiz her şeyi aktarmayı, incelemeyi, uygulamayı, gelecek planlamamızı geliştirecek ve gelecekteki beklenmedik durumlara daha iyi hazırlanmamıza yardımcı olacak şekilde korumayı borçluyuz” ifadelerini kullandı.

ABD basını geçen hafta, Dışişleri Bakanlığı genel müfettişinin Afganistan’daki diplomatik operasyonların sona ermesini gözden geçireceğini ve ayrıca Afganlar’ın ABD’ye mülteci olarak kabul edilmesini ve yerleştirilmelerini sağlayan Özel Göçmen Vizesi programını da inceleyeceğini bildirmişti.