Blinken Afrika Turuna Kenya’dan Başladı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Afrika turuna başladı. Blinken’ın gündeminde küresel ısınma, salgın ve güvenlik konuları var.

Glasgow’da düzenlenen iklim konferansının ardından ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Afrika’nın yoksul ülkelerine yaptığı ziyaretle gelişmiş ülkelerin bu ülkelere iklim değişikliğiyle mücadele konusunda yapacağı yardımları görüşecek.

Blinken’ın Afrika ziyaretindeki ilk durağı Kenya. Blinken, Kenya’da ABD ve Kenya arasındaki işbirliğini ve bölgesel güvenlik konularını görüşecek. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta’yla biraraya gelecek. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada görüşmede ayrıca COVID-19 salgınıyla mücadele konusunun da gündeme geleceği ifade edildi. Kenya ayrıca El Kaide ve IŞİD’in Afrika koluyla mücadele eden Afrika Birliği Barıi Gücü’ne de destek veren ülkelerden biri.

ABD Dışişleri Bakanı Kenya’da bazı sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle de biraraya gelecek.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kenya’nın ardından Nijerya’ya geçecek. Blinken burada da Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari’yle görüşecek. Görüşmede ülkedeki güvenlik sorunları ve bölgesel meseleler ele alınacak.

Blinken, Afrika ziyaretinin son ayağındaysa Senegal’e geçecek. Afrika’nın demokratik açıdan en istikrarlı ülkesinde özellikle kadın girişimcilere destek konusu ve COVID-19 aşı üretimi konusunu gündemde olacak.