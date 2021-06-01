‘Blinken NATO’dan mevkidaşlarıyla Rusya ve Çin’i görüştü’

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın görüşmenin ardından yayınladığı yazılı açıklamasında, “Dışişleri Bakanı, Genel Sekreter Stoltenberg’in NATO-2030 girişiminin hayata geçirilmesi yönündeki çabalarına desteğini bildirdi. Bu girişim, ittifakı daha dayanıklı yapacak ve Rusya ile Çin’in sistematik sorunlarına direnebilecek hale getirecek ve iklim değişikliği, hibrit ve siber tehditler dahil ortaya çıkan ve gelişen sorunlara yanıt vermesini sağlayacak” ifadesine yer verildi.

Görüşmede, önümüzdeki NATO Zirvesi’nin ele alındığı belirtilirken Blinken’in, ABD’nin NATO’ya bağlılığını teyit ettiği ve Washington’un yer aldığı “ittifakları canlandırma önceliğini” kaydettiği aktarıldı.

Açıklamada, “Dışişleri Bakanı Blinken, NATO-AB işbirliği dahil ittifakın ortaklık ilişkilerinin öneminin altını çizdi ve NATO’yu Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore ile işbirliğini derinleştirmeye çağırdı” dendi.