Bloomberg: Erdoğan’ın S-400 konusunda duruşlarının değişmediğini söylemesiyle Türk lirasının değer kaybı arttı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel’deki NATO zirvesi ABD Başkanı Joe Biden ile ilk yüz yüze görüşmesini bugün gerçekleştirdi.

Görüşme sonrasında açıklamada bulunan Erdoğan, “S-400 konusunda bizim daha önceki görüşümüz neyse onu ifade ettim, F-35 ile ilgili görüşümüz neyse onu da ifade ettim. Savunma sanayii ile ilgili olarak müşterek yapabileceğimiz adımlar nedir, onları ifade ettim. Tabii bu süreç burada bitmiyor, bakanlarımız görüşmeleri neticesinde bu süreci sağlama bağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Bloomberg’de yer alan haberde, Türkiye Cumhurbaşkanı’nın söz konusu vurgusunun ardından Türk lirasındaki değer kaybının arttığı belirtildi.

Haberde, Türk lirasında yerel saatle 21.30 itibarıyla yüzde 0.9’luk bir değer kaybı yaşandığı ve dolar kaşısındaki değerinin 8.4655’e düştüğü bilgisi verildi.

Turkey’s lira extended losses against the dollar after Erdogan said his nation’s stance remains unchanged on the S-400 missile-defense system it purchased from Russia https://t.co/gmXkQkDN5r — Bloomberg (@business) June 14, 2021

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