Bloomberg: Putin’in Rusya’sı 20 yaşında ve her zamankinden daha güçlü

ABD merkezli ekonomi ağırlıklı haber sitesi Bloomberg, Vladimir Putin’in iktidarda kaldığı yirmi yıllık görev süresi boyunca Rusya’nın, SSCB’nin dağılmasından sonra kaybettiği etkinin önemli bir bölümünü geri kazanmayı başardığını belirtti.

Kırım, Çin, Suriye, Türkiye…

‘Putin’in Rusya’sı 20 yaşında ve her zamankinden daha güçlü’ başlıklı makalede Rus liderin Çin’le ilişkileri güçlendirmeyi başardığı, Kırım’ı Rusya’ya kattığı, Suriye’deki durumu değiştirdiği ve NATO üyesi olan Türkiye’ye silah sattığı kaydedildi.

‘Zirvedeki tonu belirlemeyi başardı’

Paris’te gerçekleşen ‘Normandiya Dörtlüsü’ zirvesine de değinilen yazıda, Putin’in ‘bu zirvedeki tonu belirlemeyi başardığına’ dikkat çekildi.

‘Kısıtlı bütçeyle ülkenin jeopolitik etkisini genişletti’

Bloomberg, Putin’in başkanlık dönemindeki en büyük başarısının ise kısıtlı bütçeyle ülkenin jeopolitik etkisini genişletme becerisi olduğunu vurgulayarak, ABD’nin sadece savunma giderlerinin Rusya’nın her şey için yaptığı harcamanın iki katı olduğunu hatırlattı.

‘Rusya’nın mali bilançosu, dünyanın en sağlamlarından biri’

“Rusya Yakın Doğu’da yeniden başlıca güç oldu ve Afrika üzerindeki etkisini de arttırıyor” ifadelerine yer verilen yazıda, ayrıca Ukrayna krizinden sonra Moskova’nın mali konulardaki temkinli duruşunun ülkenin mali bilançosunun ‘dünyanın en sağlamlarından biri’ olmasını sağladığının altı çizildi.