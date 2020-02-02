Bloomberg Trump’ın Hedefinde

Başkan Donald Trump, Fox News televizyonundan Sean Hannity’ye verdiği röportajda Demokrat Parti’nin başkan aday adaylarından milyarder Michael Bloomberg’i hedef aldı.

Trump boyu 1.72 santimetre olan Bloomberg’in gelecekteki başkanlık tartışmalarına katılmaya hak kazanması durumunda kürsünün altına koymak için bir basamak yaptırdığını iddia etti.

Trump’ın ‘‘Neden kendine kutu ısmarlıyor, herkes kendine kutu mu ısmarlıyor?’’ diye sordu.

Bloomberg kampanya sözcüsü Julie Wood ise iddia karşısında ‘‘Trump yalan söylüyor’’ dedi.

Wood, ‘‘O zavallı bir yalancı, her konuda yalan söylüyor, sahte saçı, obezliği ve bronzlaştırıcı spreyi gibi’’ diye konuştu.

Trump, Pazar günü yazdığı Twitter mesajlarıyla da Bloomberg’e yüklendi. Trump milyoner iş adamını yalan haber ağının bir parçası olmakla suçladı. Başkan, ‘‘Hiçbir yere varamaz’’ dediği Bloomberg için ‘‘sadece parasını harcıyor’’ ifadesini kullandı.

Yayınlattığı Trump karşıtı reklam kampanyalarıyla etki yaratan Bloomberg ise Trump’a ‘‘Görünen o ki reklamlarımız geceleri uykunu kaçırıyor. Bugün özellikle izlemen gereken bir tane daha var’’ ifadelerini kullandı.

Bloomberg’in sözünü ettiği seçim kampanyasının hazırladığı silah şiddetiyle ilgili 60 saniyelik bir reklam spotu.