Bloomberg, Trump’ın Süleymani’yi öldürme kararını nasıl aldığını yazdı

Bloomberg‘in üst düzey ABD’li yetkililere dayandırdığı haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, aralık sonunda Irak’taki Amerikan askeri üssüne düzenlenen ve bir ABD’li subayın ölmesiyle sonuçlanan saldırıdan sonra İran’a misilleme kararı aldı.

Danışmanlarına Kasım Süleymani‘ye hava saldırısı düzenlenmesi için çalışma yapma talimatı veren Trump, bu operasyon için Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Başkan Yardımcısı Mike Pence‘i görevlendirdi.

Bloomberg, Süleymani’yi vurma planlarının korumalı iletişim kanalları üzerinden istişare edildiğini ve bu nedenle Beyaz Saray’daki diğer yetkililerin Süleymani’ye hava saldırısı düzenleme planlarından haberdar olmadığının altını çizdi.

Bloomberg’e konuşan kaynaklardan biri, ABD’li askerlerin Süleymani’yi doğrudan takip etmediğini, Trump’ın İranlı generali vurma emrini Süleymani’nin Bağdat Havaalanı‘nda olduğunun tespit edilmesi sonrası verdiğini vurguladı.

Diğer iki kaynak ise, Beyaz Saray‘ın Süleymani’nin Bağdat’a varacağı saati bildiğini ve uçağını takip ettiğini söyledi.