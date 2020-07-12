Bloomberg’den Ayasofya yorumu: Erdoğan İslamcı Türkiye’nin doğuşunu teyit etti

Bloomberg’ten Marc Champion ve Constatine Courcoulas imzalı haberde, Ayasofya’nın ibadete açılmasının Cumhurbaşkanı Erdoğan ve muhafazakar kesim için, “Hıristiyan Batı’yı taklit etme çabasındaki Türkiye’nin güçlü, Müslüman bir ülkeye dönüşmesi adına bir mihenktaşı olduğunu” yazdı.

Bu karara hem Türkiye içerisinde hem de başka ülkelerden karşı olanların olduğu belirtilirken gazete, “Muhalifler, yaşananların Türkiye’nin daha az laik ve daha az toleransın olduğu bir ülke haline geldiğinin kanıtı olduğunu söylüyor” yorumunu yaptı.

Gazete, yazar Orhan Pamuk’un dün BBC News’e yaptığı açıklamaları da hatırlattı. Nobel ödüllü yazar, “Ayasofya’yı camiye çevirmek dünyanın geri kalanına, ‘Maalesef artık bir laik değiliz’ demektir” ifadesini kullanmıştı.

“ERDOĞAN’IN KARARI SİYASİ”

Bloomberg muhabirleri, “Bu kararın geleceği uzun zamandır gündemdeydi. Avrupa’dan askeri tehdidin arttığı bir dönemde Yunanistan ile sorunları gidermek için Atatürk’ün müzeye çevirdiği gibi camiye dönüştürülmesi kararı da siyasi. Erdoğan’ın popülaritesi hasar görmüş ekonomi ve muhafazakar rakiplerinin oylarını yemesiyle birlikte düşüşteydi. Fakat bugün Erdoğan’ın bu hamlesi zaten sıkıntılı olan Yunanistan ile olan ilişkilere zarar verecek çünkü Ayasofya Ortodoks Hıristiyanlar için büyük bir öneme sahip” yorumunu yaptı.