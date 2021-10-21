Bloomberg’den dikkat çeken faiz haberi: Erdoğan merkez bankası…

Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 18’den yüzde 16’ya indirmesi dış basında da yankı buldu. Bloomberg yaptığı habere ‘Erdoğan’ın merkez bankası’ başlığını atarken Financial Times, Merkez Bankası’nın uyarılara meydan okuduğunu belirtti.

Sozcu.com.tr

Merkez Bankası (TCMB), politika faizini yüzde 18’den yüzde 16’ya indirdi. Merkez Bankası’nın sert indirimi Türk Lirası’nın dolar karşısındaki değerinin düşmesine neden olurken dış basında yankı buldu.

ABD merkezli haber kuruluşu Bloomberg, “Erdoğan’ın merkez bankası yine lira pahasına faiz indirimi yaptı” başlıklı haberde “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın alışılmışın dışında parasal fikirleri tarafından desteklenen TCMB, ‘geçici’ enflasyonda beklenenden daha büyük bir faiz indirimi gerçekleştirdi” ifadelerine yer verdi.

Geçen hafta Para Politikası Kurulu’ndaki değişikliğin, TL’yi yeni düşük seviyelere ittiği hatırlatılan haberde bu yıl TL’nin dolar karşısındaki kaybının Bloomberg tarafından izlenen diğer tüm büyük para birimlerinden daha fazla olduğu belirtildi.

Bloomberg’e konuşan Londra merkezli finans kuruluşu InTouch Capital’de analist olan Piotr Matys, “İndirim, TL’nin değerindeki hızlı düşüşün olumsuz sonuçlarına bakılmaksızın merkez bankasının para politikasını gevşetme niyetinde olduğuna dair çok güçlü bir mesaj olarak yorumlanabilir” dedi.

FINANCIAL TIMES: MERKEZ BANKASI MEYDAN OKUDU

Financial Times ise indirimi “TCMB, yükselen enflasyona ve kötü durumdaki para birimine rağmen politika faizini düşürerek iş dünyası ve muhalefet partilerinden gelen uyarılara meydan okudu” ifadeleriyle gördü.

FT analizinde, “TCMB gelişmiş ekonomilerin ve diğer yükselen piyasaların şahin bir duruş benimsediği bir zamanda küresel trendi tersine çevirdi. Bu, piyasaların beklediğinden çok daha büyük bir indirim” dedi.

Yazıda, “Yüksek faiz oranlarının enflasyona yol açtığı görüşü yerleşik ekonomik görüşe aykırı olan Erdoğan, devlet üzerindeki kontrolünü pekiştirdiği için son yıllarda para politikasına giderek daha fazla müdahale ediyor” ifadelerine yer verildi.

Erdoğan’ın ekonomideki bozuk duruma rağmen faiz indirimi için bastırdığını ve merkez bankasının bu basınca uyduğunu belirten gazete, bankanın aynı zamanda ülkedeki yükselen muhalefetin basıncı altında olduğunu belirtti.

AFP: ERDOĞAN ALIŞILMIŞIN DIŞINDAKİ GÖRÜŞÜYLE ÜNLÜ

Fransız AFP’deki yazıda ise uzman görüşlerine yer verildi.

“Erdoğan, yüksek faiz oranlarının enflasyona neden olduğuna dair alışılmışın dışında görüşüyle ünlüdür” ifadelerinin kullanıldığı yazıda danışmanlık hizmeti veren EuroAsia Group’un görüşlerine yerdi. Şirket bilgi notunda, bugünkü faiz indirimiyle “para politikasının sıkı bir şekilde Erdoğan’ın etkisi altında olduğu teyit edildi” dedi.

Notta Türk ekonomisinin Erdoğan tarafından bir krize sürüklenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Finans şirketi BlueBay Asset Management ekonomisti Timothy Ash bilgi notunda, “Şu anda Türkiye’de çılgın para politikası deneyi devam ediyor” dedi. Merkezin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na net mesaj verdiğini belirten Ash, “Sadece Erdoğan’ı dinliyorum” dedi.

REUTERS

İngiliz haber kuruluşu Reuters ise Commerzbank’ın görüşlerine yer verdi. Banka Türkiye’de yakın gelecekte devalüasyon riski olduğunu belirterek, faiz indirimi ile ilgili, “Bu hareket, Erdoğan’ın görüşüyle tutarlı, ancak kesinlikle yanlış bir para politikası” dedi.

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