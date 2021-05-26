BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır, Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların yaşadığı Cox Bazar'ı ziyaret etti

ANKARA (AA) – Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Bangladeş'te, Arakanlı Müslümanların yaşadığı Cox Bazar bölgesini ziyaret etti.

Bozkır, Bangladeş'teki ziyaretlerine ilişkin Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu.

"Arakan'daki dehşet ve mezalimden kaçan ve emniyete ulaşmak için zorlu yollardan geçen Arakan Müslümanlarıyla Cox's Bazar'daki kamplarında bir araya geldim." ifadesini kullanan Bozkır, Arakan Müslümanlarının yaşadıklarını, nasıl hayatta kaldıklarını ve geleceğe dair umutlarını kendilerinden dinlediğini kaydetti.

– Bozkır, kampta bulunan Türk Sahra Hastanesini de ziyaret etti

Bozkır, Cox Bazar'daki Arakanlı mültecilerin ihtiyaçlarına yönelik en kapsamlı hizmeti, 9 No'lu kampta bulunan Türk Sahra Hastanesinin sağladığını belirterek, "Buradaki mevcudiyeti ve hizmetleri önemli, anlamlı, gurur verici. Ziyaretimde hastane yöneticileri ve personelinden bilgi aldım." ifadesini kullandı.

Bozkır, Arakan Müslümanlarına kapılarını açan, koruma ve temel hizmetler sağlayan Bangladeş hükümeti ve halkına, BM Genel Kurul Başkanı olarak teşekkür etti.