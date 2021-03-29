BM, ABD'den küresel aşılama planına öncülük etmesini istedi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) – Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını bitirmek için küresel aşılama planına ihtiyaç olduğunu belirterek ABD'den, bu plana öncülük etmesini istedi.

Guterres, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile video konferans yaptı.

Görüşmesinin basına açık bölümünde yeni ABD yönetiminin küresel sorunlara çok taraflı çözümler konusunda attığı girişimleri memnuniyetle karşıladığını belirten Guterres, ABD'nin Paris İklim Anlaşması'na geri dönmesinin dünyaya umut mesajı gönderdiğini, Dünya Sağlık Örgütüne katılmasının ise salgınla mücadele önemli bir dayanışma göstergesi olduğunu söyledi.

Kovid-19 salgınına son vermek için küresel aşılama planına ihtiyaç duyulduğuna dikkati çeken Guterres, "ABD bu konuda önemli bir rol oynayabilir. G20 ülkelerine bu planı geliştirmek ve koordine etmek için acil durum görev gücü oluşturmasını önerdim ama bunun etkili bir Amerikan liderliği olmadan yapılması mümkün değil." değerlendirmesini yaptı.