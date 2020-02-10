BM açıkladı: 700 bin Suriyeli geliyor

BM adına açıklama yapan Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi Temsilcisi David Swanson, Rusların desteklediği Esad güçlerinin İdlib’e doğru ilerlemesi nedeniyle 700 bine yakın insanın göç halinde olduğunu duyurdu.

Açıklamada geçtiğimiz hafta 100 bin olmak üzere toplanda 700 bine yakın kişinin Türkiye sınırına doğru ilerlediği ifade edildi.

BM’nin açıkladığı sayılara göre geçtimiz yıl yine rejim güçlerinin operasyonlarında bölgeden 400 bin kişi ayrılarak Türkiye sınırına gelmişti.

TÜRKİYE’DEN UYARI

Ankara’da Türkiye ve Rusya arasında yapılan kritik zirve sonrası Reuters acil koduyla bir haber paylaştı.

Haberde, Türkiye’nin Rusya’yı, Suriye hükümet güçlerinin, TSK gözlem noktalarına yaptığı saldırılan konusunda uyardığı belirtildi.

Türkiye’nin saldırıların son bulması uyarısında bulunduğu ifade edildi.

NE YAŞANDI?

10 Şubat Pazartesi günü öğleden sonra Rus destekli hükümet güçlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait gözlem noktasına top atışı yaptığı haberi paylaşıldı.

Yapılan saldırıda 5 askerimizin şehit olduğu 5 askerimizin de yaralandığı bilgisini Milli Savunma Bakanlığı duyurmuştu.

Saldırı sonrası harekete geçen Türk ordusu, rejimin saldırı unsurlarını hedef alarak karşılık vermişti.

3 Şubat’ta ise yine rejim güçleri TSK’nın gözlem noktasına saldırmış bu saldırı sonucunda da 7 asker 1 sivil şehit düşmüştü. Yine bu saldırı sonrasında TSK’nın operasyonuyla 70’e yakın rejim hedefi etkisiz hale getirilmişti.

ERDOĞAN: KABULLENMEKTE ZORLANIYORUZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Şubat’taki saldırı sonrası sınıra ilerleyen Suriyelilerle ilgili, “Bir taraftan da mülteciler ülkemize geliyor. Artık bunları kabullenmekte zorlanıyoruz” demişti.

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