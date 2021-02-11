BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı uluslararası toplumdan 1,5 milyar dolarlık destek istedi

AMMAN (AA) – Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), 2021'de Batı Şeria, Gazze, Ürdün, Lübnan ve Suriye'deki Filistinli mültecilere sunulan temel hizmetlerin finanse edilmesi için 1,5 milyar dolarlık yardım çağrısında bulundu.

UNRWA'dan yapılan yazılı açıklamada, uluslararası toplumdan talep edilen yardım miktarının 806 milyon dolarıyla eğitim, sağlık, sosyal hizmetler, altyapı çalışmaları ve mülteci kamplarındaki şartların iyileştirilmesi gibi temel hizmetlerin finanse edileceği belirtildi.

Bunun yanında işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarındaki acil insani yardımlar için 231 milyon dolara ihtiyaç olduğu kaydedilen açıklamada, Suriye'deki iç savaştan etkilenen Suriye, Ürdün ve Lübnan'daki Filistinli mültecilere sunulan temel hizmetler için de 318 milyon dolar gerektiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, UNRWA'ya ait tesislerin inşa ve onarımı kapsamında öncelikli projelerde kullanılmak üzere yaklaşık 170 milyon dolara gereksinim duyulduğu aktarıldı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kurulan UNRWA, yaklaşık 5,6 milyon Filistinli mülteciye hizmet veriyor.