BM Genel Kurulu başladı: ABD Başkanı Biden’dan açıklama

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bugün New York kentinde başladı. Kurulda ilk konuşmayı Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yaptı ve ‘küresel ısınmayla mücadele çağrısı yaptı’. Ardından sıra ABD Başkanı Joe Biden’daydı. Biden, BM’ye küresel tehditlere karşı birlikte çalışma çağrısında bulundu.

Bu yıl 76’ncısı düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu başladı. 100’den fazla devlet ve hükümet başkanı ile dışişleri bakanı ve delegenin katıldığı BMGK’da ‘iklim değişikliği ve küresel ısınma’, ‘Afganistan sorunu’, ‘dünyadaki aşı adaletsizliği’ gibi konuların ele alınması bekleniyor.

Kurul’da ilk söz sırası Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’daydı. Bolsonaro, ülkesinin çevre yasalarının dünya için bir model olması gerektiğini ifade etti. Bolsanaro, çevreyi korumaya kararlı olduklarını belirtirken, BM’ye de birlikte çalışma çağrısı yaptı.

‘ASKERİ GÜÇ KULLANIMI SON ÇARE OLMALI’

BMGK’da ikinci söz sırası ABD Başkanı Joe Biden’daydı. Biden, ABD’nin gelecek yıl Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’nde yer almaya hazır olduğunu söyledi. Biden, küresel tehditlere karşı BM’ye birlikte hareket edelim çağrısı yaptı. Biden askeri güç kullanımının ise ‘son çare’ olması gerektiğini vurguladı ve ‘ABD ordusunun ülke dışında yalnızca ‘net ve gerçekleştirilebilir’ askeri görevler için bulunacağını’ ifade etti.

Biden, barış için tüm hükümetlerle diyalog içerisinde bulunmaya hazır olduklarını belirtti. ‘Yeni bir Soğuk Savaş’ istemediklerinin altını çizen ABD Başkanı güçlü ülkelerin, zayıf ülkeleri domine etme çabalarına karşı olacaklarını da vurguladı. Biden, ABD’nin Ortadoğu’da barış ve güvenlik istediğini belirtirken, İsrail-Filistin sorununda önlerinde ‘uzun bir yolları’ olduğunu vurguladı.

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