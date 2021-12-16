BM Genel Merkezi’nde corona paniği

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antoni Guterres’in sözcüsü Stephane Dujarric, COVID-19’a yakalandı. Dujarric’in test sonucunun pozitif çıkmasının BM Genel Sekreteri de kendini evde karantinaya aldı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antoni Guterres’in sözcüsü Stephane Dujarric, corona virüse yakalandı. Dujarric’in test sonucunun pozitif çıkmasının ardından Genel Sekreter Guterres de evden çalışmaya başladı.

BM Genel Sekreteri Guterres, bir haftadan kısa bir süre içerisinde ikinci kez Covid-19 testi pozitif olan bir kişiyle yakın temasta bulunmuş oldu. Yapılan açıklamada, Sözcü Dujarric ve onunla birlikte çalışan birkaç üst düzey diplomatın COVID-19 testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.

Dujarric tarafından yapılan bilgilendirmede, rutin test sonucunda kendisinde COVID-19’a rastlandığını açıkladı. Sözcü, üç doz aşı yaptırdığını ve hastalığı hafif semptomlarla geçirdiğini ifade etti.

BM Genel Sekreteri Sözcüsü son olarak Salı günü günlük basın toplantısında gazetecilerin karşısına çıkmıştı.

72 yaşındaki BM Genel Sekreteri Guterres’in de tüm aşılarını olduğu, üçüncü doz corona virüsü aşısını da 26 Kasım tarihinde yaptırdığı açıklanmıştı.

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