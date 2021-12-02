BM Genel Merkezi’nde Üç Saatlik Panik

Elinde silah bulunan bir kişi New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi binasında paniğe neden oldu. BM çalışanları, diplomatlar ve gazetecilerin giriş yaptığı kapıda elindeki pompalı silahla beliren bir kişi yüzünden New York polisi alarma geçti. BM Genel Merkezi’ne giden tüm cadde ve sokaklar kapatıldı. Bina içinde bulunan çalışanlar ve diplomatlar içeride mahsur kaldı.

New York polisi, terörle mücadele timleri ve federal ajanlar bölgeyi abluka altına aldı. 60 yaşlarındaki kişi bir süre sonra elindeki silahı çenesine tutarak intihar edeceğini söyledi. New York polisi, silahlı kişinin intihar eğiliminde olduğunu, olayın terör ya da başka insanların hayatlarına yönelik bir tehdit olmadığını açıkladı.

Polis silahlı kişiyi eyleminden vazgeçmesi için uzun süre ikna etmeye çalıştı. Silahlı kişi, kendisini ikna etmek için yaklaşan görevli polislere çevresi ve ailesiyle sorunlarını dile getirdi.





Silahlı kişi, polisin üç saat süren ikna çabalarının ardından teslim oldu. Bölgede büyük paniğe neden olan kişinin polise teslim olmasının ardından BM Genel Merkezi’ne giden tüm yollar yeniden açıldı, güvenlik güçleri bölgeden ayrıldı. New York polisi, silahlı kişinin gözaltına alındıktan sonra hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Kişinin kimliği ve ilk ifadesiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı