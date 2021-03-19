BM Genel Sekreteri Guterres: “Irkçılık bütün toplumların yüzleşmesi gereken bir sorun”

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) – Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ırkçılık probleminin bugün dünyada her yerde yaşandığını belirterek, bütün toplumların bu sorunla yüzleşmesi gerektiğini söyledi.

Guterres, BM Genel Kurulunda düzenlenen "Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Uluslararası Günü" etkinliğinde, "Ne yazık ki ırkçılık tüm bölgelerde ve tüm toplumlarda yaşıyor." dedi.

Bugünkü ırkçılığın çoğunun yüzyıllarca süren sömürgecilik ve köleleştirmeden kaynaklandığına işaret eden Guterres, bunu beyazların üstünlüğünü savunan aşırı gruplardan siyahilere, yerli ve etnik azınlıklara, Müslüman ve diğer dini yapılara karşı hoşgörüsüzlük ve yabancı düşmanlığı şeklinde gördüklerini kaydetti.

Genel Sekreter, ABD'nin Atlanta şehrinde 17 Mart'ta gerçekleşen silahlı saldırıda 6'sı Asya kökenli 8 kişinin hayatını kaybetmesine yönelik olarak da "Kovid-19 için haksız yere suçlanan Asya kökenli insanlara karşı son zamanlarda korkunç şiddette ırkçılık görüyoruz." ifadesini kullandı.

Irkçılığın korkunç küresel bir salgın olduğunu vurgulayan Guterres, "Irkçılık köklü bir kötülüktür. Tehlikeli, ahlaksız, çirkin ve her yerde." diye konuştu.

Guterres, "Irkçılık bütün toplumların yüzleşmesi gereken bir sorun." diyerek, toplumlardaki çeşitliliği tehdit olarak algılamak yerine faydalarından yararlanılması gerektiğinin altını çizdi.