BM Güvenlik Konseyi, Endonezya'da kiliseye yönelik terör saldırısını kınadı

ANKARA (AA) – Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Endonezya'da 28 Mart'ta Katolik Kilisesi'ne düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Konseyden yapılan yazılı açıklamada, "olayın menfur ve korkakça bir terör eylemi olduğu" belirtilerek, "Sebebi ne olursa olsun her terör eylemi suçtur, meşrulaştırılamaz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, tüm ülkelerin uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden terör eylemlerine karşı ortak mücadele etmesinin gereğine işaret edildi.

Endonezya'nın Güney Sulawesi eyaletinin Makassar kentinde 28 Mart'ta Katolik Kilisesi'ne iki intihar bombacısı tarafından terör saldırısı düzenlenmişti. Katoliklerin "Palmiye Pazarı" adı verdikleri Paskalya Bayramı'ndan önceki kutlamayı hedef alan saldırıda 4'ü güvenlik görevlisi 20 kişi yaralanmıştı.