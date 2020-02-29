BM Güvenlik Konseyi’nde dikkat çeken görüntü! Sinirlioğlu ve Craft’tan baş başa görüşme!

Türkiye önceki gece İdlib’den gelen acı haberle sarsıldı. Balyun kasabasında Esad güçlerinin saldırısı sonucu 34 Türk askeri şehit düştü. Hain saldırıya dünya çapında tepki yağarken, NATO ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi acil olarak toplanma kararı aldı.

BM’nin New York’taki genel merkezinde gerçekleşen toplantıda Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu da bir konuşma yaptı. Saldırı sırasında Suriye ve Rus uçaklarının koordineli bir şekilde uçtuğunu söyleyen Sinirlioğlu, Rusya’nın bilgilendirme yapılmadığı iddialarını da reddetti.



‘SALDIRI KASITLI’

Sinirlioğlu, “Rusya’yla konvoyumuzun bulunduğu bölge hakkında koordinasyon halindeydik. İlk saldırının ardından yaptığımız uyarılara rağmen hava saldırıları devam etti” dedi.

Türk askerlerinin söz konusu alanda yalnız olduğunu belirten Sinirlioğlu, “Bu çerçeveden baktığınızda saldırının kasıtlı olduğu sonucu çıkıyor. Türkiye savaş istemiyor ancak gerektiğinde güç kullanmaktan da çekinmeyecek” ifadelerini kullandı.

‘GAYRİMEŞRU VE BARBARCA’

Sinirlioğlu’nun yanı sıra ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft da açıklamalarda bulundu. ABD’nin Türkiye’ye tam destek verdiğini söyleyen Craft, “Bu saldırılar tamamen gayrimeşru, anlamsız ve barbarcadır” diye konuştu. Craft, saldırılara son vererek Suriye ile Rusya’yı Astana Sözleşmesi sınırlarına çekilmeye çağırdı.

Toplantının ardından Sinirlioğlu ile Craft baş başa bir görüşme de gerçekleştirdi. Reuters’ın servis ettiği anlarda ikilinin toplantı salonunda hararetli bir şekilde konuştuğu görülüyor.

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