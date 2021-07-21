BM Güvenlik Konseyi’nde ‘Maraş’ Tartışıldı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Kıbrıs’ta görev yapan barış gücünün (UNFICYP) görev süresini uzatmak için toplandı. 15 üyeli Güvenlik Konseyi 31 Temmuz tarihinde görev süresi sona erecek Kıbrıs’ta görev yapan barış gücünün görev süresini 31 Ocak 2022 tarihine kadar uzattı. BM’nin en uzun süreli faaliyette bulunan barış gücü misyonlarından biri olan BM Kıbrıs Barış Gücü, 1964 yılından beri adada görev yapıyor. BM Kıbrıs Barış Gücü’nün görev süresi her altı ayda yapılan Güvenlik Konseyi toplantısında uzatılıyor.





Kıbrıs’ta barış gücünün görev süresinin uzatılması konusunda kapalı olarak yapılan toplantıda Türkiye’nin yüzde 3,5’ini açmak istediği ‘Maraş’ konusunun da konuşulduğu belirtildi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Misyon Şefi Elizabeth Spehar Güvenlik Konseyi’nin toplantısının ardından yaptığı kısa açıklamada kapalı olarak yapılan toplantıda konsey üyelerinin Maraş konusundaki son gelişmeleri de değerlendirdiğini söyledi.





Spehar, gazetecilerin Maraş konusunda sorduğu çeşitli soruları yanıtlamadı, gerekli açıklamanın genel sekreterlik tarafından yapılacağını belirtti. Spehar kısa açıklamasında, BM’nin Kıbrıs’ta barışı sağlamak için çabalarını sürdürdüğünü kaydetti. Özel temsilci, Maraş konusunda yaşanan son gelişmeleri Genel Sekreter Guterres’in endişeyle izlediğini söylerken, Kıbrıs’ta tarafların BM parametreleri dışına çıkmaması gerektiği mesajını verdi.

Spehar’ın gazetecilerin ‘Maraş’ konusuyla ilgili soruları yanıtsız bırakması, BM’nin günlük basın toplantısında gündeme geldi. Soruları yanıtsız kalan gazeteciler, Spehar’ın yaklaşımının kabul edilemez olduğunu, Genel Sekreter Antonio Guterres’in sözcü yardımcısı Ferhan Hak’a ilettiler. Hak, Spehar’ın soruları cevapsız bırakmasıyla ilgili gazetecilerden özür diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıs Barış Harekatı’nın 47. yıldönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada Maraş’ın yüzde 3,5’lik bölümünün askeri bölge olmaktan çıkarılacağı yolundaki açıklamasına AB ve ABD’den sonra Fransa da tepki göstermişti.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Erdoğan’ın açıklamalarının ardından Kıbrıs Rum yönetimine verdikleri desteği dile getirmiş, BM Güvenlik Konseyi’nin bu ayki dönem başkanı olarak konuyu bugün BMGK gündemine getireceklerini açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da Kıbrıs’ta Maraş’ın statüsünün değiştirilmesine yönelik açıklamaları kınadığını açıklamıştı. Blinken konuyla ilgili yazılı mesajında, “Kıbrıs Türk lideri Ersin Tatar ve Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Maraş’ın bazı bölümlerinin Kıbrıslı Türkler’in kontroluna devretme yönündeki açıklamalarını kınıyoruz. Bu girişim, Maraş’ın kontrolunu Birleşmiş Milletler’e bırakan 550 ve 789 no’lu BM kararlarına tamamen aykırıdır” ifadelerini kullanmıştı.

Blinken’dan Maraş konusunda yeni açıklama

Dışişleri Bakanı Blinken, sosyal medya hesabında da konuyla ilgili yeni paylaşımda bulundu.

Blinken, ‘Maraş’ konusunu Güvenlik Konseyi’ne taşıyabileceklerini belirtti. Blinken yaptığı paylaşımda, Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides’e Türkiye’nin Maraş konusunda yaptığı açıklamayı kınadıklarını yeniden teyit ettiğini, bunun kabul edilmez ve BM kararlarına aykırı olduğunu, BM Güvenlik Konseyi’nin güçlü bir şekilde yanıt vermesi için çalıştıklarını ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price da günlük basın brifinginde, “Kıbrıslı Türkler’in, Maraş’ta Türkiye’nin de desteğini alan adımlarını provokatif, kabul edilemez ve çözüm görüşmelerinde yapıcı diyaloğa girme yönünde geçmiş verdikleri taahhütlerle uyumsuz oyarak görüyoruz. Çok kaygı verici bu durumu BM Güvenlik Konseyi’ne taşıma çabalarına destek vermeyi sürdürüyoruz ve uluslararası toplumdan güçlü bir karşılık için çağrı yapacağız” dedi.

Price, ABD’nin iki toplumlu iki bölgeli bir federasyon temelinde adanın yeniden birleştirilmesi için Kıbrıslılar’ın öncülüğünde kapsamlı bir çözüme desteğini yineledi.

Sözcü Ned Price, Doğ Akdeniz’deki gerilimlerin azaltılması çabalarını teşvik etmeye ve meselelerin tek taraflı eylemlerle değil, uluslararası yasalara uygun şekilde diyalog yoluyla çözülmesi için çağrıda bulunmaya devam ettiklerini sözlerine ekledi.