BM Güvenlik Konseyi’nden nükleer savaş bildirisi

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri Çin, Fransa, Rusya, Birleşik Krallık ve ABD yayınladıkları ortak bildiride, “Bir nükleer savaşın kazanılamayacağını ve asla savaşılmaması gerektiğini onaylıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Dünyanın 5 nükleer gücü ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri olan Çin, Fransa, Rusya, Birleşik Krallık ve ABD, bu yıl içinde yapılacak önemli bir nükleer anlaşmanın gözden geçirilmesi öncesinde, nükleer silahların yayılmasını önleme ve nükleer savaşları engellemek için ortak bildiri yayınladı.

“ASLA SAVAŞILMAMALI”

Ortak bildiride, “Nükleer silaha sahip devletler arasında savaştan kaçınmak ve stratejik risklerin azaltılmasını sağlamak en başta gelen sorumluluklarımızdandır” ifadelerine yer verilerek, “Bir nükleer savaşın kazanılamayacağını ve asla savaşılmaması gerektiğini onaylıyoruz. Bu tür silahların daha fazla yayılmasının önlenmesi gerektiğine kuvvetle inanıyoruz” denildi.

Bildiride, nükleer kullanımın geniş kapsamlı sonuçları olacağından, nükleer silahların var olmaya devam ettikleri sürece, savunma amaçlarına hizmet etmesi, saldırganlığı caydırması ve savaşı önlemesi gerektiği belirtildi.

“TAAHHÜTLERİMİZE BAĞLI KALIYORUZ”

Bildiride, “Nükleer tehditleri ele almanın önemini bir kez daha teyit ediyor, ikili ve çok taraflı olarak, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşmamıza (NPT) ve anlaşmadaki taahhütlerimizi korumanın önemini vurguluyoruz. Anlaşmadaki madde VI da dahil olmak üzere, nükleer silahlanma yarışının erken bir tarihte durdurulmasına, nükleer silahsızlanma ile ilgili etkili önlemlere, sıkı ve etkili uluslararası denetim altında genel müzakereleri sürdürme taahhütlerimize bağlı kalıyoruz” denildi.

TÜM DEVLETLERE ÇAĞRIDA BULUNULDU

“Her birimiz, nükleer silahların yetkisiz kullanımını önlemek için ulusal önlemlerimizi sürdürmeyi ve daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz” ifadeleri kullanılan bildiride, “Hedefsizleştirme konusunda daha önceki açıklamalarımızın geçerliliğini yineliyor, nükleer silahlarımızın birbirini veya başka bir devleti hedef almadığını teyit ediyoruz” denildi.

Nükleer silahların olmadığı ve herkes için güvenli bir dünya hedefine dikkat çekilen bildiride, silahsızlanma konusunda ilerleme ve daha elverişli bir güvenlik ortamı oluşturmak için tüm devletlerle birlikte çalışma isteği vurgulandı.

Bildiride, “Askeri çatışmalardan kaçınmak, istikrarı ve öngörülebilirliği güçlendirmek, karşılıklı anlayış ve güveni artırmak ve silahlanma yarışını önlemek için ikili ve çok taraflı diplomatik yaklaşımlar aramaya devam etmeyi amaçlıyoruz. Karşılıklı saygı ve birbirimizin güvenlik çıkarlarını ve endişelerini kabul ederek yapıcı bir diyalog sürdürmeye kararlıyız” denildi.

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