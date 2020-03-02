BM: Hemen her olayın arkasında bir Rus uçağının izi bulunmuştur

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Bağımsız Soruşturma Komisyonu, Suriye rejiminin işlediği savaş suçları ve ülkedeki insani duruma ilişkin bir rapor yayınladı.

İsviçre’nin Cenevre şehrinde düzenlenen basın toplantısıyla duyurulan rapora göre, Suriye’deki durum iyiye gitmek yerine giderek kötüleşiyor.

“GİDEREK KÖTÜLEŞİYOR”

BM’nin Suriye Bağımsız Soruşturma Komisyonu Başkanı Paulo Pinheiro basın toplantısında, “Geride kalan dokuz yılın ardından, kadınlar, çocuklar ve tüm Suriyeliler giderek daha fazla ve sonu gelmeyen acı ve zorluklara maruz kalmaya devam ediyor” dedi.

“ÖZELLİKLE HASTANELER HEDEF ALINMIŞTIR”

Pinheiro açıklamasında, “Terörle mücadele ettiğini beyan eden rejim, hava ve kara saldırıları nedeniyle İdlib’de onlarca sivili öldürdü ve yaralanmalarına sebep oldu. Bu saldırılarda sivil alanlar, pazar yerleri, sivil sığınma kampları ve özellikle de hastaneler hedef alınmıştır” ifadelerini kullandı.

Pinheiro, Cenevre’de düzenlenen basın toplantısında rejim tarafından yapılan ve rejimi destekleyen ortaklarının da sorumlu olduğunun altı çizilen saldırılara dair, “Bu saldırılar uluslararası hukuku ve değerleri hiçe sayan saldırılardır. Yasaklanmış silahlar kullanılmaktadır” dedi.

“RUSYA HER OLAYIN ARKASINDA”

Farklı yöntemlere başvurarak rapor için veri toplandığını açıklayan komisyonun raporunda “Hemen her olayın arkasında bir Rus uçağının izi bulunmuştur” ifadesi yer aldı.

Raporda özellikle İdlib’in Maarat al-Numan bölgesinde yaşanan iki saldırıya atıf yapılırken, birinde 63 diğerinde ise 43 sivilin hayatını kaybettiği, evlerin yıkıldığı, iş yerlerinin yok edildiği, Haas sığınmacı kampına yapılan bir diğer saldırı da ise 8’i kadın ve 6’sı çocuk olmak üzere 20 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

“ÇOCUKLAR SOĞUKTAN DONARAK ÖLDÜ”

Rejimin saldırılarının sivil halka kaçmaktan başka çare bırakmadığı belirtilen açıklamada çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan bir milyona yakın sivilin ağır kış koşulları altında Kuzey batı bölgelere göç ettikleri bildirildi.

Açıklamada İdlib kriziyle 3 milyondan fazla insanın sıkıştığı, durumun insanlık dramına dönüşmekte olduğu ve kaçmak zorunda kalan ailelerin çocuklarının soğuktan donarak öldüklerinin tespit edildiği ancak tarafların bu duruma müdahale edilmesine engel olmaya devam ettikleri belirtildi.

ÇAĞRI YAPILDI

Soruşturma komisyonu üyeleri, bölgedeki insanlara acilen insanlık krizini sonlandırmak için yardımların ulaştırılmasının elzem olduğunu, tarafların gereken yardımların ihtiyaç sahiplerine eriştirilmesi için gereken saygıyı göstermesi çağrısından bulundu. Ayrıca, uluslararası topluma da sivillerin korunması için koşulların geliştirilmesi çağrısı yapıldı.

Basın açıklamasının sonunda tüm taraflara çağrı yapan Komisyon Başkanı Pinheiro, “Bu trajik duruma bir son vermek üzere tüm tarafları iyi niyetli bir diyaloğa girmeye çağırıyorum” dedi.

Söz konusu raporun, 10 Mart’ta Cenevre’de yapılacak İnsan Hakları Konseyi’nde detaylı olarak tanıtılacağı belirtildi. İHA

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