BM uyardı: Afganistan ekonomisi çökmek üzere

Birleşmiş Milletler’de görev yapan ve Afganistan üzerine uzmanlaşan yetkililer, ülkenin ekonomik çöküşün eşiğinde olduğunu söyledi. Yetkililer, dış yardımların da bu süreçte sekteye uğradığını belirtirken, halkın yaşadığı zorluğa dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

NBC News’in aktardığı habere göre, daha önce Taliban’a uygulanan yaptırımlarla ilgili de çalışan bir BM yetkilisi, Afganistan’da ekonominin çökmesine ‘haftalar’ kaldığını öne sürdü.

Almanya’da eski diplomat olan ve Birleşmiş Milletler’de görev yapan Hans-Jacob Schindler, NBC News’a yaptığı açıklamada, ülkenin halihazırdaki durumundan yola çıkarak Afganistan’daki ekonominin haftalar içerisinde çökebileceğinden korktuklarını dile getirdi.

Ülkedeki STK’lar ve uluslararası yardım kuruluşları, Taliban’ın ülkedeki önemli finans kurumlarının başındaki kişilerin yerlerini değiştirdiğini, bazılarını işlerinden uzaklaştırdığını bu yüzden de ekonominin başının ‘büyük belaya’ girdiğini söyledi. Yine STK’lar tarafından ekonomik krizi önlemek için ‘hızlı eylem çağrısı’ talebi yükseldi.

10 MİLYAR DOLARA ULAŞIM SAĞLAYAMIYORLAR

Geçen hafta, fonların çoğu New York’ta tutulduğu için Taliban’ın merkez bankası rezervlerinde bulunan 10 milyar dolara ulaşamadığı bildirildi.

Uluslararası toplumdan ülkeye yapılan yardımları duraklatma çağrısı yineleniyor. Dünya Bankası, Taliban’ın yönetimi ele geçirmesinin ardından, ülkeye yapılan yardımları durdurma kararı almıştı. IMF (Uluslararası Para Fonu) de benzer açıklamalarda bulunarak, ‘Taliban yönetimini tanıyıp tanımamak konusunda kesin olmayan görüşler varken, Taliban’ın fonlara erişmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Yerel haber ajansları, geçtiğimiz hafta başkent Kabil’de bazı bankalar önünde uzun kuyruklar olduğunu gösteren bir dizi fotoğraf yayınladı.

Londra’daki Uluslararası Düşünce Kuruluşu Chatham House’un ortak araştırmacıları Mark Bowden ve Martin Barber, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Afgan ekonomisi; bankaların faaliyetlerini durdurması, para birimi değerinin düşmesi, şehirlerde baş gösteren gıda ve yakıt kıtlığı, enflasyon, ticaretin sekteye uğraması ve çalışanlara maaşların ödenmemesi gibi sebeplerden dolayı oldukça zor bir dönem geçiriyor” dedi.

2010 yılında Afganistan’daki savaşla ilgili gizli belgeleri ortaya çıkaran WikiLeaks, Afgan ekonomisinin yüzde 80 ila 90’nın “dış güvenlik birimleri ve uluslararası yardım kuruluşları tarafından yatırılan paraya dayandığını” söyledi. WikiLeaks, üst kademelerde görev alan Afganların ulaşabildikleri paraları toplayarak o yıllarda ülkeden kaçtığını öne sürmüştü.

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