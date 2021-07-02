BM uzmanları, eski Guantanamo mahkumunu Rusya'ya iade etmeye hazırlanan BAE'yi kınadı

ANKARA (AA) – Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları uzmanları, işkence riskine rağmen eski Guantanamo mahkumu Ravil Mingazov’u Rusya'ya iade etmeye hazırlanan Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) kınadı.

BM insan hakları uzmanları yaptıkları ortak açıklamada, yakın zamanda BAE'den Rusya'ya iade edilesi öngörülen Mingazov’un işkence ve kötü muamele riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

ABD ve BAE arasındaki yerleştirme anlaşmasına rağmen, serbest bırakılması gereken eski tutuklu Mingazov’un BAE’de açıklanmayan bir yerde keyfi olarak tutulması konusunda endişelerini dile getiren uzmanlar, şimdi de Mingazov’un dini inançları nedeniyle işkenceye maruz kalma ihtimaline rağmen Rusya’ya iade edilme riskiyle karşı karşıya olduğu bilgisini paylaştı.

Dini baskı endişesiyle Rusya’dan kaçan Tatar asıllı Müslüman Mingazov, Ekim 2002'den Ocak 2017'ye kadar herhangi bir suçlama veya yargılama olmaksızın ABD kontrolündeki Guantanamo cezaevinde alıkonulmuştu.

Daha sonra BAE’ye nakledilen Mingazov, verilen gayriresmi güvencelere dayanarak bu ülkeye yerleşmeyi kabul etmişti.

Aralarında BM İşkenceyle Mücadele Özel Raportörü Nils Melzer ve BM İnsan Hakları ve Terörle Mücadele Özel Raportörü Fionnuala Ni Aolain gibi isimlerin bulunduğu uzmanlar, Birleşik Arap Emirlikleri’ne yerleştirilen eski Guantanamo tutuklularının gözaltı koşulları ve üzerinde anlaşmaya varılan yeniden yerleştirme programının uygulanmasına ilişkin endişelerini ifade etti ancak hükümetten cevap alamadı.