BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths'den Yemenli taraflara “ortak bildiri” üzerinde anlaşma çağrısı

ADEN (AA) – Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemenli taraflara "ortak bildiri" metni üzerinde anlaşmayı hızlandırmaya çağırdı.

Twitter hesabından açıklama yapan Griffiths, "Birleşmiş Milletlerin (BM) 75'inci kuruluş yıl dönümünü kutlarken, BM'nin kurulduğu değerler ve temelleri geri kazanmamıza fırsat verin. Bu vesileyle Yemenli tüm taraflar arasında ateşkesin sağlanmasını ve siyasi istişarelerin en kısa zamanda başlamasını öngören 'ortak bildiri' metni üzerinde anlaşmayı hızlandırmaları çağrısında bulunuyorum." ifadesine yer verdi.

Martin Griffiths, ortak bildiri metni üzerinde bir anlaşmaya varmanın Yemenlilerin acılarını hafifleteceğini, savaşı sonlandıracağını ve Yemen'i ileriye taşımak için önemli bir adım olacağını kaydetti.

Griffiths, Umman'a gerçekleştirdiği ziyarette, Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi ve Husilerin sözcüsü Muhammed Abdusselam ile Yemenli taraflar arasındaki siyasi süreci görüşmüştü.

Görüşmede Griffiths, Yemen'de ateşkesin sağlanmasını ve siyasi istişarelerin en kısa zamanda başlamasını öngören "ortak bildiri" taslağıyla ilgili yürütülen müzakereleri ele aldıklarını belirtmişti.

BM, Yemen'de çatışmaların durması ve tarafların müzakere masasına oturması için uzun süredir çalışmalar yürütse de bu konuda henüz ciddi bir adım atılamadı.