BM yetkilisinden, Katar'ın İsrail ile Gazze'de sağlanan ateşkesteki çabalarına övgü

GAZZE (AA) – Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov, Gazze'de tırmanan gerginliğin ardından İsrail'le ateşkese varılması için Katar'ın büyük çaba sarf ettiğini belirtti.

Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Mladenov ile Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Muhammed el-İmadi Gazze'de bir araya geldi.

Görüşmede, bölgedeki son gelişmelerin yanı sıra İsrail'in yıllardır uyguladığı ablukanın ve son olarak yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkisiyle kötüleşen insani durum ele alındı.

Mladenov görüşmede, Katar'ın "bölgedeki bağlantıları sayesinde tüm taraflarla yoğun görüşmeler yaparak Gazze'de anlaşmaya varılmasında ve gerginliğin azaltılmasında büyük çaba sarf ettiğini" söyledi.

Gazze'de sükunet ortamının sağlanmasının ve gerginliğin azaltılmasının önemine değinen Mladenov, bölgede BM ve uluslararası kuruluşların Kovid-19 ile mücadeleye odaklanabileceğini ifade etti.

İmadi ise Katar'ın Gazzelilere ihtiyaç duydukları her alanda destek vermeye devam edeceğini kaydetti.

Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar 31 Ağustos'ta, Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Muhammed el-İmadi'nin ara buluculuk çabaları sonucunda İsrail'le ateşkese varıldığını duyurmuştu.