BM’den Afgan göçmenlerle ilgili çağrı : Kapıları açık tutun

Taliban’ın Afganistan’da ilerleyişi uluslararası toplumda endişeleri artırırken, Birleşmiş Milletler, olası bir insani krize karşı komşu ülkeleri kapılarını açık tutmaya çağırdı. Bölgede durumun kötüleştiği bildiriliyor.

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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) tarafından yapılan açıklamada, Taliban’dan kaçan Afganlar için Afganistan’a komşu ülkelerden sınırlarını açık tutmasını istedi. BMMYK, sivillerin can güvenliğinin olmadığını belirtirken, Birleşmiş Milletler’in kapılarına açan ülkelere destek sunmaya da hazır olduğunu bildirdi.

BM’ye bağlı Dünya Sağlık Programı (WFP) sözcüsü Thomson Phiri, insani bir krizin eşiğinde olunduğunu vurgularken, “En kötüsünün henüz gelmediğinden ve daha büyük açlık dalgasının hızla yaklaşmasından korkuyoruz…” dedi.

200 MİLYON DOLARA İHTİYAÇ VAR

Halkın üçte birinin gıdaya erişim güvencesinin bulunmadığını ifade eden WFP sözcüsü, sadece 2 milyon çocuğun yardıma ihtiyaç duyduğunu söyledi. “Daha kötüsünün yaşanmasından korkuyoruz” diyen sözcü, ülkedeki durumun ön görülemediğini, ülkede yükselen tansiyon nedeniyle yardımların yeterli olmadığını kaydetti. Sözcü, bu yılın sonuna kadar Afganistan’da 200 milyon dolara ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü’nden Shabia Mantoo da Mayıs ayından bu yana yüzde 80’i kadın ve çocuklardan oluşan 250 binden fazla kişinin evlerini terk etmeye zorlandığını söyledi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi sözcüsü Jens Laerke, “Açıkta, parklarda ve kamusal alanlarda uyuyorlar” diyerek ülkedeki korkunç durumu gözler önüne serdi.

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