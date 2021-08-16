BM’den Afganistan Çağrısı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Estonya ve Norveç’in talebiyle Afganistan’daki son durumunu görüşmek üzere bugün acil toplandı. Güvenlik Konseyi, Afganistan acil oturumu sonrası çatışmaların derhal sona erdirilmesini, müzakere masasına dönülerek taraflar arasında ortak bir yeni hükümet kurulması, insan haklarının, sivillerin ve sivil hedeflerin korunması çağrısında bulundu.

Güvenlik Konseyi, toplantı sonrasında Afganistan konusunda oybirliğiyle kabul edilen bir açıklama yayınladı. Açıklamada, kadınların da eşit katılımıyla kapsamlı ve birleştirici yeni bir hükümetin kurulması gerektiği, karşılıklı düşmanlıklara son verilmesi ve Afganistan’ın uluslararası yükümlülüklerini sürdürmesi çağrısında bulunuldu. BM Güvenlik Konseyi, Afgan halkının hem Afganistan’da hem de uluslararası alanda güvenliğinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

“Krizi çözmek için barış müzakereleri derhal başlamalı”

BM Güvenlik Konseyi tarafından yapılan açıklamada, Afganistan’daki şiddetin derhal sona ermesi gerektiği belirtilerek, “Ülkede sivil bir anayasal düzen yeniden kurulmalı. Afgan halkının güvenliği sağlanmalı. Ülkedeki otorite krizini çözmek için barış görüşmeleri derhal başlamalı” denildi. Aynı açıklamada “Afganistan’daki çatışmanın sona ermesi ancak kadınların, çocukların ve azınlıklar dahil edildiği, insan haklarının da korunduğu adil bir siyasi çözümle gerçekleşebilir. BM Güvenlik Konseyi, tarafları insan haklarına uymaya ve bu ihlallere son vermeye davet ediyor. BM Güvenlik Konseyi üyeleri, Afganistan toprakları, Taleban ya da bölgede faaliyet gösteren başka teröristler için kullandırılmamalıdır” ifadelerine yer verildi.

“Afgan mültecileri kabul edin”

Güvenlik Konseyi toplantısının açılış konuşmasını yapan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan konusunda tüm ülkelere karşılaşılan sorunla ortak mücadele etme çağrısında bulundu. Guterres, konsey üyelerine yaptığı çağrıda Afganistan’ın teröristlerin yuvası haline dönüşmemesi için birlikte hareket edilmesi gerektiğini kaydetti.

BM Genel Sekreteri Guterres tüm tarafları, Afganistan’da sivilleri korumaya, insan haklarını korumaya ve uluslararası kuruluşlar tarafından yapılan insani yardımın ulaşmasında engel çıkartmamaya davet etti.

Guterres, önümüzdeki günlerin Afganistan için çok önemli olduğunu, dünyanın gözünün bu ülkede olduğunu belirterek,” Afganistan halkını terkedemeyiz ve etmemeliyiz. Bu güç zamanda başta Taleban olmak üzere tüm tarafları bireylerin yaşamlarını korumaya, insani yardımların ulaşmasına destek vermeye ve itidale davet ediyorum” dedi.

Genel Sekreter Guterres, ülkeleri Afgan mültecileri kabul etme çağrısında bulunarak, “Afganistan konusunda artık tek vücut olmanın zamanı geldi” dedi.

“Afganistan’daki iç savaşı önleyin”

Güvenlik Konseyi’nde konuşan Afganistan’ın BM Daimi Temsilcisi Ghulam M. Isaczay, BM Güvenlik Konseyi’ne ülkesinin iç savaşa girmesini önlemesi çağrısında bulundu.

Isaczay, Taleban’ın ülkeyi ele geçirmesinin ardından Afganistan halkının uluslararası toplum tarafından dışlanmaması gerektiğini belirterek, bu çağrıyı tehlike içinde ayrıca geleceği belirsiz olan milyonlarca Afgan için yaptığını belirtti. Isaczay, ülkesinde Taleban vahşetinin zirveye çıktığını belirterek, “Siviller hedef alınıyor. Toplu infaz ve katliamlar yapılıyor. Ülkemde gelinen durum oldukça korkunç. Sivillerin tahliyesi için bir insani koridor açılması gerekiyor. Ülkenin başkentine diğer illerden büyük bir göç yaşandı. Taleban’ın Kabil’deki bazı mahallelerde ev ev aramalara başladığını, isimleri kaydettiğini ve hedef listelerindeki kişileri aradığı bildiriliyor. Kent yağmalanıyor. Kadın ve kızlarımız ve Afgan halkı büyük endişe içinde” diye konuştu.

ABD: “Afganistan asla bir terör üssü olmamalı”

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield uluslararası toplumun sorunun çözümünde birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi. Thomas Greenfield, ”Kritik bir döneme girdiğimiz şu anda insani yardım özellikle hayati önem taşıyor. BM’ye bağlı kuruluşların Afganistan’da hayat kurtaran çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. Uluslararası toplum üyeleri, Afgan halkının güvenli ve onurlu bir şekilde yaşamını sürdürmesini ortak hareket ederek sağlamalı. Ayrıca Afganistan’daki tüm taraflara can ve mal güvenliğini sağlamaya davet ediyoruz. Başta gazeteciler olmak üzere siviller korunmalıdır. Sivillere ve sivil hedeflere yönelik saldırılar derhal durdurulmalıdır. Özellikle kadınların, kız çocuklarının ve azınlık gruplarının üyelerinin temel hak ve özgürlüklerine saygı gösterilmelidir. Ayrıca tüm tarafları terörizmi önlemeye çağırıyoruz. Hepimiz Afganistan’ın bir daha asla terörün üssü olamayacağından emin olmalıyız. Afganistan’a yardım etmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Sığınma talebinde bulunan Afganlar’a yardım etmeliyiz” diye konuştu.