BM’den Afganistan uyarısı: Yeni bir insani krize neden olacak

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Afganistan’daki çatışmaların yeni bir insani krize neden olacağı uyarısında bulundu. Michelle Bachelet, Taliban’dan saldırılarına son vermesini ve müzakere masasına dönmesini istedi.

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Michelle Bachelet, “Tüm taraflar müzakere masasına dönmediği ve barışçıl bir siyasi anlaşmaya varılmadığı sürece, çok sayıda Afgan için zaten çok kötü olan durum daha da kötüleşecek” dedi.

Taliban ise Afganistan’da bir vilayet merkezini daha ele geçirdiğini açıkladı. Farah’ın da el geçirilmesiyle, Afganistan’da Taliban’ın kontrolündeki vilayet merkezlerinin sayısı 7’ye yükseldi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre Farah Vilayet Meclisi üyesi Shahla Abubar, yaptığı açıklamada, “Taliban birlikleri, bugün öğleden sonra güvenlik güçleriyle kısa süren bir çatışma sonrası kente girdi. Valilik binasını ve emniyet müdürlüğünü ele geçirdiler” dedi.

Taliban dün de Samangan vilayetinin merkezi Aybak’ı ele geçirmiş ve hükümetle ateşkes konusunda bir anlaşma olmadığını duyurmuştu.

Pazar günü şiddetli çatışmalar sonrası ülkenin kuzeyindeki önemli kentlerden Kunduz, Sar-i Pol ve Talokan’da kontrolü sağlayan Taliban güçleri, daha önce de Nimroz vilayetinin merkezi Zaranc ile Cüzcan vilayetinin merkezi Şibirgan’ı ele geçirmişti.

“TALİBAN’A BASKI YAPACAK”

Öte yandan ABD Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, çatışmaların durması için temaslarda bulunmak üzere Katar’ın başkenti Doha’ya gönderildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Halilzad, Taliban’a saldırılarını durdurması ve bir siyasi anlaşmaya varılması için baskı yapacak.

Halilzad’ın Afgan yetkililer ve Taliban temsilcileri ile önümüzdeki birkaç gün müzakereler yürütmesi bekleniyor.

Afgan Ulusal Uzlaşı Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah liderliğindeki heyetin de Doha’ya gittiği bildirildi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, geçen hafta yaptığı açıklama ülkede güvenlik durumunun kötüleşmesinden, “birden askerlerini çekme” kararı alan ABD’yi sorumlu tutmuştu.

“AFGANİSTAN’DA YÜZ BİNLERCE SİVİL TEHDİT ALTINDA”

Bu arada, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Afganistan’da Taliban’ın ilerleyişi sürerken yüz binlerce sivilin tehdit altında olduğunu duyurdu. Kızılhaç, sivillerin korunması için çatışmaların durması çağrısında bulundu, yaralıların tahliyesine ve acil yardım hizmetlerine erişim izni verilmesini istedi.

Kızılhaç, Taliban ile hükümet güçleri arasındaki çatışmaların şiddetlendiği son bir ayda en az 4 bin yaralı sivili tedavi ettiğini açıkladı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, çatışmalar sonucu binlerce sivilin öldürüldüğü ya da yaralandığını belirtiyor.

BBC’ye konuşan Norveç Mülteci Konseyi’nin başkent Kabil’de gelişmeleri takip eden sözcüsü Eileen McCarthy ise, yaşadıkları vilayetlerdeki çatışmalardan kaçan çok sayıda Afgan’ın Kabil sokaklarına sığındığını söyledi.

BM: SON BİR AYDA 1000’DEN FAZLA SİVİL ÖLDÜ

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Leşkergah ve Kunduz gibi şiddetli sokak çatışmaları yaşanan şehirlerde “savaş suçu işleniyor olabileceğini” açıklamıştı.

BM, şiddetin tırmanması sonucu sadece son bir ayda 1000’den fazla sivilin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Yine BM’nin paylaştığı verilere göre, ülkede yaşanan çatışmalar sonucu 350 binden fazla sivil evlerini terk etmek zorunda kaldı.

BM Çocuklara Yardım Fonu’ndan (UNICEF) dün yapılan açıklamada; Kandahar, Host ve Paktiya vilayetlerinde 72 saat içinde 27’den fazla çocuğun çatışmalar sonucu hayatını kaybettiği, 136 çocuğun ise yaralandığı belirtilmişti.

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