BM'den Afrika'da gıda sorunu uyarısı

ABUJA (AA) – Birleşmiş Milletler (BM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin Afrika'da gıda sorununu artırdığı ve bunun gelecek yıl da devam edeceği uyarısı yaptı.

BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Afrika Bölgesi Direktörü Paul Akiwumi, yaptığı yazılı açıklamada, Afrika'da mevsimsel değişimler ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle gıda sorunu yaşandığını ve buna Kovid-19 salgını etkilerinin eklendiğini belirtti.

Akiwumi, "Kovid-19 krizi, ticaret, taşımacılık ve üretim gibi sektörleri direk olarak olumsuz etkiledi." ifadelerini kullandı.

Birçok Afrika ülkesinde ticari ve ekonomik faaliyetlerin zarar gördüğünün altını çizen Akiwumi, "Kısıtlamaların başladığı mart ve haziran ayları arasında Kovid-19 kaynaklı panikle özellikle tahıl ürünlerine talep gıda fiyatlarını arttırdı." açıklamasını yaptı.

Akiwumi, Kenya ve Sudan gibi hükümetlerin vergi indirimi ve ihracat kısıtlaması gibi adımlarla gıda fiyatlarındaki artışı durdurmaya çalıştıklarını kaydetti.

Kovid-19 tedbirlerinin gıda sorununa neden olduğunu aktaran Akiwumi, "Hükümetlerin salgınla mücadelede sokağa çıkma yasağı, seyahat kısıtlaması ve sosyal mesafe gibi kuralları uygulaması da gıda krizini arttırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kısıtlamalardan en fazla etkilenen kesimi düşük gelir sahibi ve kayıt dışı ekonomide çalışan kişilerin oluşturduğuna işaret eden Akiwumi, Afrika'da gıda sorununun gelecek yıl da devam etmesini beklediklerini sözlerine ekledi.