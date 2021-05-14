BM’den Gazze çağrısı: Derhal durdurun

İsrail’in Gazze’ye yönelik başlattığı harekatın ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Twitter hesabından açıklamada bulundu.

“Gazze ve İsrail’deki düşmanlıkların derhal hafifletilmesi ve durdurulması için çağrıda bulunuyorum” diyen Guterres, “Bayram ruhuna saygı duyduğum için, Gazze ve İsrail’deki düşmanlıkların derhal hafifletilmesi ve durdurulması için çağrıda bulunuyorum. Çok fazla masum sivil öldü. Bu çatışma, ancak tüm bölgede radikalleşmeyi ve aşırılığı artırabilir” ifadelerine yer verdi.

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