BM’den Irak’taki erken seçimle ilgili açıklama

Birleşmiş Milletler (BM) Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis Plasschaert, Irak’ta 10 Ekim’de yapılacak olan erken genel seçimlerde BM’nin 2018’deki seçime kıyasla 5 kat fazla gözlemci görevlendireceğini belirtti.

Irak’ta geçtiğimiz aylarda 6 Haziran’da yapılması planlanan erken seçimler 10 Ekim’e ertelenmişti. Birleşmiş Milletler (BM) Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis Plasschaert yaptığı açıklamada, Irak’ta Ekim ayında yapılması planlanan seçimlerin güvenirliği Irak’ın geleceği için önemli olduğunu belirterek, BM’nin 2018’deki seçime kıyasla 5 kat fazla gözlemci görevlendireceğini kaydetti.

Önünüzdeki genel seçimlerin 2018’de yapılan seçimlerden farklı olduğunu kaydeden Plasschaert, Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliğinin çalışmalarını övgüyle söz ederek, seçimleri boykot etmenin yanlış olduğunu ifade etti.

Öte yandan Irak’ta 2018 yılında yapılan genel seçimler yaklaşık bin BM görevlisi tarafından denetlenmişti.

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