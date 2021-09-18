BM’nin bahçesine Göbeklitepe’deki taşın kopyası yerleştirildi

UNESCO’nun Dünya Mirası listesinde bulunan 12 bin yıllık Göbeklitepe’deki dikili taşın kopyası, ABD’de Birleşmiş Milletler binasının bahçesine yerleştirildi.

UNESCO’nun Dünya Mirası listesinde bulunan 12 bin yıllık Göbeklitepe’deki dikili taşın bir kopyası, ABD’nin New York kentinde Birleşmiş Milletler binasının bahçesine yerleştirildi.

Geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Millet 75. Genel Kurul Başkanlığı’nda görev süresi dolan Volkan Bozkır da konuyla ilgili bir paylaşımda bulunarak Göbeklitepe kopyasının bir fotoğrafını yayımladı.

Bozkır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Göbeklitepe’deki dikili taşın bir kopyasının Birleşmiş Milletler bahçesine daimi olarak yerleştirilmesi törenine katılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ayrıca New York’taki Türkevi açılışına katılması bekleniyor.

Volkan Bozkır, ABD’de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Bozkır, Çavuşoğlu ile birlikte BM Genel Kurulu girişinde duvarda daimi olarak asılı kalacak olan ve 75. yıl dönümü vesilesiyle kendisinin de dahil tüm üye ülkeler Daimi Temsilcileri ve BM Genel Sekreteri tarafından imzalanan BM Şartı’na Bağlılığın Teyidi Belgesi’nin önünde fotoğraf çektirdi.

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