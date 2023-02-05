Bodrum açıklarında göçmen faciası: Bir kadın ve bebek ölü bulundu, kayıplar var

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak Mahallesi’ne 12 mil uzaklıktaki Leros Adası yakınlarında bu sabaha karşı meydana gelen olayda bir deniz aracının battığı ihbarı üzerine olay yerine iki helikopter, 6 balıkçı teknesi ve 4 sahil güvenlik botunun gönderildiği belirtildi.

GÖÇMEN SAYISI BİLİNMİYOR

Olayda arama kurtarma çalışmaları devam ederken bir kadın ile bir bebeğin cesedine ulaşıldığı açıklandı. Cesetlerin Leros Adası’na götürüldüğü ve batan teknede veya deniz aracında kaç göçmenin bulunduğunun tespit edilemediği belirtildi.

Bölgede şiddetli sağanak yağış ve rüzgarın bulunduğu buna rağmen göçmenleri arama kurtarma faaliyetinin devam ettiği açıklandı.