Bodrum açıklarında göçmen teknesi battı

Muğla’nın Bodrum ilçesine 7 mil uzaklıktaki İstanköy (Kos) Adası’na geçmeye çalışan göçmenlerin bulunduğu 7 metrelik polyester sürat teknesi aşırı yük ve fırtına nedeniyle adaya yarım mil kala battı.

Balıkçıların haber vermesi üzerine olay yerine Yunanistan sahil güvenlik ve Frontex ekipleri gitti. Denize düşen ve tekneye tutunan ve üzerine çıkan 27 göçmen kurtarılarak adaya götürüldü.

BAZILARI HASTANEYE KALDIRILDI

Alabora olan teknedeki toplam gömen sayısının 40’ı aştığı, bölgeye sevk edilen helikopter ve sahil güvenlik ekiplerinin, kayıp göçmenleri bulmak için başlattığı arama-kurtarma çalışmalarını sürdürdükleri öğrenildi.

Kurtarılan göçmenlerden bazılarının İstanköy Adası’ndaki hastaneye kaldırıldıkları belirtildi.