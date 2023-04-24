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24 Nisan 2023
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Bodrum açıklarında yakalandı görenler şoke oldu

Alaturka Online
Alaturka Online

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Kara Ada açıklarında olta ile avlanan profesyonel balık avcısı 44 yaşındaki Mehmet Orman’ın attığı oltaya 200 metre derinlikte takılan farklı türdeki balon balıkları hem balıkçıları hem de görenleri hayrete düşürdü.

Orman, 5 dakika içersinde oltaya takılan 7 balon balığının bugüne kadar bölgede hiç görmediklerini belirterek “35 yıldır bölgede avlanıyorum 5 dakika içinde 7 tane ilginç tür balık yakaladık. Bodrum bölgesinde ilk kez bu türü görüyoruz. Ayrıca keskin dişleri ile oltalara ve ağlara zarar veriyor. Zehirli bir olduğunu tahmin ediyoruz. Ama bu türü şimdiye kadar Bodrum bölgesinde hiç görmedik. Her biri 500 gram civarında ve 30 cm. büyüklüğünde” dedi.

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