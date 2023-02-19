Bodrum Barajı için verilen ’ÇED Olumlu’ kararı iptal edildi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde DSİ 21’inci Bölge Müdürlüğü tarafından Bodrum’a su sağlamak amacıyla Bodrum İçme Suyu Barajı ve Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme-Yıkama Tesisi ve Beton Santrali Projesi hazırlanmıştı.

BAKANLIK “ÇED OLUMLU” KARARI VERMİŞTİ

Beçin Dağı ve Kavak Dağı’nın yamaçlarının suyunu toplayarak oluşan ve Milas’ın güney batısında yer alan tarım alanlarını sulayarak, Güllük Körfezi’ne ulaşan Kayaderesi Çayı üzerine yapılması planlanan proje için sunulan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) başvurusunu değerlendiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 5 Ocak 2022’de ‘ÇED olumlu’ kararı vermişti. Proje için verilen ÇED dosyasında bölgenin yüzde 78’lik kısmının ormanlık yüzde 11’inin ise sulu-kuru tarım alanı olduğu belirtilerek bu alanların olumsuz etkilenmeyeceği iddia edilmiş, baraj çevresinin proje sonunda ağaçlandırılacağı da belirtilmişti.

BODRUM VE MİLASLILAR DAVA AÇTI

Muğla Çevre Platformu (MUÇEP), Karadam Karacahisar Mahalleleri Doğayı Doğal Hayatı Koruma Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği (KARDOK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Muğla İl Koordinasyon Kurulu ve Çamlıca Köylüleri; projeyle Bodrum’un yanı sıra Milas ilçesindeki orman ve su kaynaklarını da ciddi etkileyeceği gerekçesiyle ‘ÇED Olumlu’ kararına karşı 2022 Şubat ayında dava açtı.

BARAJ YAPIMI BAŞLAMADAN DURDURULMUŞ OLACAK

‘ÇED Olumlu’ kararına karşı açılan davada Muğla 1. İdare Mahkemesi 19 Ocak 2023’te, projede eksiklikler olduğu gerekçesiyle dosyanın yeniden hazırlanmasına karar verdi ve ‘ÇED olumlu’ kararını iptal etti. MUÇEP’in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda kararın Danıştay tarafından da onanması halinde baraj yapımının başlamadan durdurulmuş olacağı belirtildi.

Açıklamada, Bodrum Barajı projesinin sadece Çamlıca köyünü değil, Kayaderesi’nin diğer derelerle birleşerek suları ile beslediği 11 köyden oluşan büyük bir alt havzayı etkileme riskine sahip olduğunun altı çizildi. Suyun özgür akmasının İkizköy dahil tüm bu köylerde yaşamın devamlılığı için çok önemli olduğu, yaratacağı ekolojik yıkımın yanı sıra, iklim ;su potansiyeline etkileri değerlendirilmeden baraj yapılmasının uygun olmadığı belirtildi.