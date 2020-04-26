Bodrum Belediye Başkanı Aras: Mekanlar kapandı

Corona virüsü salgını turizmin kalbi Muğla’nın ilçesi Bodrum’u da derinden etkiledi. Hemen her yer kapalı, oteller boş, turizm ve bu sektörü besleyen 50 farklı zincirin halkası da zorda… Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, salgın sonrası ilçede yaşananları, SÖZCÜ HaftaSonu’na anlattı:

ÇAĞRIMIZ ETKİLİ OLDU

* ‘Evde kal’ çağrısı çok yerinde bir karardı. Seyahat kısıtlaması konusunda ise geç kalındı. Özellikle okullar kapanınca, Bodrum’da yazlığı olanlar sezonu erken açtı. İlk günden itibaren “Gelmeyin dedik, gelmediler iyi de ettiler” çünkü, önceliğimiz insan sağlığıydı.

* Çağrımız etkili oldu, insanlar tatillerini erteledi. Salgının en büyük etkisi turizm, eğlence ve kültür sektörlerinde yaşanacak. Mekanlar kapandı. Hizmet sektöründen kazanan pek çok insan gelirini kaybetti. Ekonomisi turizme bağlı olan Bodrum gibi kentlerde çok ciddi sorunlar yaşanıyor. Turizmci endişeli, hükümetten destek bekliyor.

HEDEFİMİZ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞMAK

Başkan Ahmet Aras, “Belediyecilik hizmetlerimiz yerini artık salgınla mücadeleye bıraktı” dedi ve şöyle devam etti:

* Bir süreliğine tek hedefimiz, halk sağlığını korumak ve ihtiyaç sahiplerine ulaşmak. Acil eylem planını devreye soktuk. Üretici desteklerimiz başladı. Boş tarım arazilerini kullanılabilir hale getirip, üreticilere geçici de olsa tahsis ettik.

İMKANLARIMIZ KISITLI

* Üretimin devamlılığını, tüketicinin de sağlıklı gıdaya ulaşabilmesinin önünü açmaya çalışıyoruz. Esnafımıza destek için, ecrimisil, katı atık, kira bedellerini erteledik. Ama imkanlarımız kısıtlı. Daha fazla zaman kaybetmeden uzun süreli sokağa çıkma yasağı ilan edilmeli. Böylece salgının hızı yavaşlatılacaktır.

* Yerel yönetimlerin acil ihtiyaç duyduğu ekonomik önlemler alınmalı. Banka kredi borçları ile kamu kuruluşlarına olan borçlar ertelenmeli. Belediyelerin bütçesi artırılmalı. Hizmetlerin devamlılığı için İller Bankası ve kamu bankalarından belediyelere faizsiz ve geri ödemesi 6 ay sonra başlayacak kredi temini sağlanmalı.