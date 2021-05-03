Bodrum Halikarnas Granfondo Uluslararası Bisiklet Yol Yarışı 23 Mayıs'ta yapılacak

MUĞLA (AA) – Türkiye'nin yanı sıra dünyanın değişik ülkelerinden bisiklet tutkunları bir araya getirecek Bilnet Okulları Bodrum Halikarnas Granfondo Uluslararası Bisiklet Yol Yarışı 23 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla kısa ve uzun parkur olmak üzere iki ayrı rotada yapılacak yarışa valilik ve yerel yönetimler de destek veriyor.

Organizasyonun 56 kilometrelik Çağdaş Holding Kısa Parkuru Bodrum merkezden start alarak OASİS önünde son bulacak. 103 kilometrelik Bitci.com Uzun Parkur'da ise Bodrum'un sadece turizm bölgelerini değil, kırsalda bulunan alanlarını da tüm dünyaya tanıtacak.

-Yarışlara 15 ülkeden bine yakın sporcu katılacak"

Türkiye Bisiklet Federasyonu Muğla Temsilcisi İlker Cömert, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bodrum'un ilk defa bir Granfondo'ya ev sahipliği yapacağını kaydetti

Yarışın 15 yaştan, 70 yaşa bisiklet tutkunlarını bir araya getiren büyük organizasyonlardan biri olduğunu anlatan Cömert, şöyle konuştu:

"Bodrum Yarımadası'nda düzenlenecek ve 15 ülkeden bine yakın sporcunun katılması beklenen Bodrum Halikarnas Granfondo yerli ve yabancı basın kuruluşları da büyük ilgi gösteriyor. Yarış nedeniyle yerli yabancı bir çok basın mensubunu ağırlayacak olan Bodrum, deniz, güneş ve kum turizminin yanı sıra spor turizmiyle de dünyaya kendini tanıtacak. Yarış kapsamında 22 Mayıs'ta Bodrum Kalesi önünde 175 metrelik özel hazırlanmış bir alanda 4-6 yaş grubunda 25 çocuk denge bisikletiyle Junior Granfondo yarışını gerçekleştirecek. 4-6 yaş grubu kız erkek isteyen tüm çocukların katılacağı yarışmada tüm katılımcı çocuklara ödüller verilecek."