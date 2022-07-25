Bodrum kavruldu! Saatlerce denizden çıkmadılar

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bugün hava sıcaklığının 43 dereceye ulaşması yerli ve yabancı turistlerin sahillere akın etmesine neden oldu. Denize girenler saatlerce sudan çıkmadı. İlçede hava sıcaklığının hafta sonuna doğru etkisini arttıracağı belirtildi.

Yaşar ANTER

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bugün hava sıcaklığının 5-6 derece birden artması yerli ve yabancı turistlerin sahillere akın etmesine neden oldu.

Turistik Gümbet plajında denize girenler saatlerce çıkmadı.

Hava sıcaklığının 43, deniz suyu sıcaklığının ise 22 dereceye ulaştığı ilçede, bazı turistler serinlemek için bol bol su sporları yaparken bazıları ise mavi yolculuğa çıktı.

“RÜZGARLA BERABER SICAKLIK 45-46 DERECE HİSSEDİLİYOR”

Ankara’da tatile gelen emekli doktor evli ve iki çocuk babası 62 yaşındaki Dursun Ali Çelik, “Üç gün önce Bodrum’a geldik, ancak bugün hava sıcaklığı aniden arttı. Adeta çöl sıcakları geldi. Rüzgarla beraber sıcaklık 45-46 derecede hissediliyor. Yaşlıların ve kalp ve solunum rahatsızlığı olanların kesinlikle öğle saatlerinde dışarı çıkmaması gerekir. Zaten denize girseniz bile serinleyemiyorsunu. Hangi yaşta olursa olsun güneşte bile durmak tehlikeli” dedi.

Bodrum ilçesinde sıcaklıkların hafta sonuna doğru giderek etkisini arttıracağı belirtildi.

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