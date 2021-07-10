Bodrum’da 73 dönüm daha Erdoğan imzasıyla yapılaşmaya açıldı

Türkiye’nin cennet köşelerinden biri daha Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tek imzasıyla açıldı. Bodrum’un en güzel konumlarından birinde yer alan yaklaşık 73 dönüm arazi Erdoğan’ın imzasıyla yapılaşmaya açıldı.

Maliye Hazinesi adına kayıtlı ancak özelleştirme kapsamında bulunan Gökçebel’deki arazi 9 Nisan’da Cumuhrbaşkanı Kararı’yla “Gelişme Konut Alanı, Ticaret Alanı, Ticaret Turizm Konut Alanı olarak onaylanmıştı.

İMAR PLANINA YAPILAN İTİRAZLARI DA REDDETTİ

İmar planlarında yapılan bu değişikliklere yapılan itirazlar yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 9 Temmuz tarihli imzasıyla reddedildi.

PEŞ PEŞE BODRUM KARARLARI



Erdoğan geçtiğimiz ay Bodrum Yalıkavak’ta muhteşem manzaraya sahip 25 dönümlük araziyi ticaret ve konut alanına çeviren imar düzenlemesine yapılan itirazlar da reddetmişti.

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