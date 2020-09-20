Bodrum'da Akdeniz fokunun balık avladığı anlar görüntülendi

MUĞLA (AA) – Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir Akdeniz fokunun kıyıya yakın bölgede balık avladığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Turgutreis Mahallesi'nde balıkçı barınağındaki demirli teknede oturan vatandaşlar, kıyıya yakın bir alanda Akdeniz foku bulunduğunu fark etti.
Kısa süreliğine ağzındaki avladığı balıkla su yüzeyine çıkan fok, daha sonra tekrar dalarak gözden kayboldu.
Akdeniz fokunun balık avladığı anları, teknedeki bir kişi cep telefonunun kamerasıyla kaydetti.
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