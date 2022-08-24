Bodrum’da çarşı karıştı, onlarca kişi tekme tokat birbirine girdi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde akşam saatlerinde tekne personeli ile turistler arasında kavga çıktı. Kavga büyüyünce müdahale eden polise tekne personeli de tekme tokat müdahale etti. 3 polisin yaralandığı olayda 5 tekne çalışanı gözaltına alındı, 1 polis aracının camları kırıldı.

Yaşar ANTER

Muğla’nın Bodrum ilçesinde günübirlik mavi yolculuktan dönen tekne Bodrum Limanı’nda yolcularını indirirken tekne kaptanı ve personeli ile bazı turistler arasında eksik ücret ödeme konusunda tartışma çıktı. Sözlü tartışma, tekneden inen turistler ve tekne personeli ile Belediye Meydanı’nda devam etti.

POLİSE TEKME ATINCA OLAYLAR BÜYÜDÜ

Araya diğer tekne çalışanlarının girmesi ile yaklaşık 260 TL ekstra ücreti ödemek istemeyen turistlerle sözlü tartışma kısa sürede tekme tokatlı kavgaya tutuştu. Kavganın büyümesi üzerine meydanda görev yapan trafik ve asayiş polisleri kavgaya müdahale edip tarafları ayırmak istedi.

Bazı tekne çalışanlarının polise tekme atıp bir polisi yere düşürmesi ile olay büyüdü. Polise mukavemet eden M.L. gözaltına alınmak istenince diğer tekne çalışanları ile polis arasında arbade yaşandı. Yaşanan arbede ve kavgayı yüzlerce yerli ve yabancı turist korku dolu gözlerle izledi.

GÖZALTINA ALINDI, POLİS ARACININ CAMLARINI KIRDI

Gözaltına alınan ve polis aracına güçlükle bindirilen polis memurlarına küfür ve hakaret ederek tekme atması nedeniyle kelepçelenen tekne çalışanı M.L. konulduğu polis aracının içerisinde tekme atarak aracın camlarını kırınca olaylar büyüdü. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

3 POLİS MEMURU YARALANDI

Polis aracı içerisindeki arkadaşlarını çıkarmak isteyerek polise müdahale eden 4 tekne çalışanı da gözaltına alınarak sorgulanmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Tekne çalışanlarının kavga ettiği ve paralarını ödemeyen turistlerin ise kayıplara karıştığı belirtildi. Yaklaşık 30 dakika süren arbedeyi turistler korku dolu gözlerle izledi.

Gözaltına alınan tekne çalışanlarının çoğunun alkollü olduğu, polise darp, polise mukavemet ve polis aracına zarar vermekten ifadelerinin alınacağı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Olayda üç polis memurunun yaralandığı belirtildi.

Tekne işletmecilerinden kaptan B.S. “Turistler tekneye günübirlik tur içip binmişler. Paralarını peşin ödemişler, ancak teknede içilen meşrubat ve ekstraların paralarını ödememişler. Tekne çalışanları bunu peşinen anlatmışlar, ama turistler para ödemek istemeyince tartışma çıkmış, olay istenmeyen yerlere kadar gitti. Tekne sahipleri olarak o kaçan ve olaya neden olanlarında bulunmasını istiyoruz” dedi.