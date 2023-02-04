Bodrum’da gazeteciler saldırılara karşı tek yürek oldu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde son üç yılda 5 gazetecinin olay yerinde ve kamuya açık alanda görev yaparken sözlü ve fiziki saldırıya uğraması ilçedeki yerel ve ulusal basın temsilcileri ile gazeteci örgütlerini ve Bodrumlu STK’ları harekete geçirdi.

SALDIRILAR ARTINCA TEPKİ GÖSTERİLDİ

Son olarak 2 gün önce Ortakent Mahallesi’nde bir grosmarketin istinat duvarının çökmesiyle meydana gelen heyelanı görüntülemek için olay yerine giden gazeteci Yaşar Anter, bölgedeki AVM’nin güvenlik görevlilerinin sözlü ve fiziki saldırısına maruz kalmış, fotoğraf makinesi elinden alınmak istenmişti.

Bodrumlu yerel ve ulusal basın temsilcileri bugün Ortakent Mahallesi’ndeki AVM önünde toplanarak gazetecilere yönelik saldırıları kınayan açıklama yaptılar. Halkın haber alma hakkına yönelik saldırı, bugün öğle saatlerinde alışveriş merkezinin girişinde bir araya gelen gazeteciler tarafından kınandı.

Bodrum’da görev yapan gazetecilerin yanı sıra Bodrum Gazeteciler Cemiyeti, Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti ve Muğla Gazeteciler Cemiyeti de saldırıya uğrayan meslektaşlarına destek verdi.

“BİZİM AMACIMIZ EN DOĞRU BİLGİYİ AKTARMAK”

Haber takibi yaptığı sırada sözlü ve fiziki müdahaleye maruz kalan gazeteci Yaşar Anter, şunları söyledi:

“Bizim amacımız en doğru bilgileri kamuoyuna ulaştırmaktır. O gün olay yerine geldiğimizde imar yolundan çekim yaparken alışveriş merkezinin güvenlik görevlileri engel olmaya çalıştı. Buradan çekim yapmanın yasak olduğunu söyleyerek fotoğraf makinelerimizi elimizden almaya çalıştılar. Bu arada kendilerinin özel güvenlik görevlisi olduğunu söyleyen, aralarında sivil giyimlilerin de olduğu 5-6 kişinin saldırısına uğradım. Boğazımıza sarıldılar, iteklediler. Kameramızı almaya çalıştılar, fotoğrafları silmeye çalıştılar. Bir basın mensubu olarak bunlara hukuken tepki gösterdik. Bizim amacımız herhangi bir kurumu kötülemek değil, olayı topluma doğru bir şekilde aktarmaktı. Yapılan bu saldırıyı kınıyorum. Bu bir acizliktir, ayıptır. Benim dışımda birkaç yıl içerisinde 5-6 arkadaşa görevi başında saldırı oldu. Biz gazeteciler, basın ve yayınları kanunları çerçevesinde görevimizi yaparken aynı hassasiyeti diğer kurum ve kuruluşların yetkililerinin de öngörmesini diliyoruz” dedi.

GAZETECİLER TEK SES OLDU

Saldırıya tepki gösteren Bodrum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Eren Ayhan da şu açıklamayı yaptı:

“Yaşar Anter’e yapılan bu saldırıyı kınıyoruz. Biz Bodrum’da görev yapan gazeteciler olarak bu gibi saldırıların bir daha yaşanmamasını istiyoruz. Bundan sonra basın mensuplarına yapılacak saldırılarda savcılığa suç duyurusunda bulunup hukuksal süreç başlatacağız. Bu gibi saldırıların artık durmasını istiyoruz. İnsanların haber almasını biz gazeteciler sağlıyoruz. Biz görev yaptığımız sırada herkes kendi işini yapsa saldırılara maruz kalmayacağız. Tüm kurum ve kuruluşlara, basın mensuplarına nasıl davranılması gerektiğinin öğretilmesini şahsım ve Bodrum Gazeteciler Cemiyeti adına rica ediyorum.”

BODRUMLU STK’LAR SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Saldırıyı kınadıklarını belirten Muğla Gazeteciler Cemiyeti Bodrum Temsilcisi Ercan Vuranlar da gazetecilere yönelik saldırıların son 3-4 yıldan beri çok arttığına dikkat çekerek, “Bu tür saldırıların önüne geçilmesi lazım. Bu tarz olaylardan sonra savcılığa suç duyurusunda bulunmamız gerekiyor. Bizim haklarımızı aramamız lazım” diye konuştu.

Saldırıya karşı tek ses olduklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Bodrum Temsilcisi Uğur Yurtsev, “Basına bu tarz saldırılar artmaya başladı. Bundan sıkıntı duyuyoruz. Basın yasasının bir an önce çıkmasını ve bizim hakkımızın korunmasını talep ediyoruz” dedi.