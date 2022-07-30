Bodrum’da makilik alanda yangın

Muğla’nın Bodrum ilçesinde akşam saatlerinde makilik alanda çıkan yangın rüzgarın etkisi ile tarım arazilerine sıçradı, evlere yönelen alevler nedeniyle kısa süreli korku ve panik yaşandı.

Yaşar ANTER

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Dereköy yakınlarındaki makilik alanda çıkan yangın rüzgarın etkisi ile hızla büyüdü. Önce köylülerin ve vatandaşların ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi ile orman ekiplerinin müdahale ettiği yangın makilik alandan tarım arazilerine geçince korku ve panik yaşandı.

Yangına 12 arazöz ile 3 helikopter ve 40 orman işçisi müdahale ederken, vatandaşlar tarım arazilerini korumak için bölgeye kamyonlar ve traktörlerle su taşıdı.

“YAKA YAKA BİTEREMEDİLER”

Yangın yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınabilirken jandarma yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlattı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirten evli ve iki çocuk üç torun sahibi Mehmet Ali Durmuş (65) “Yaka yaka bitiremediler, ormanlara giriş yasaklandı. Sokağa sigara atmakta yasak ama atıyorlar işte, ağır cezalar verilmeli yoksa kimsenin yangınlardan ders alacağı yok” diye konuştu. Yangında 4 hektarlık makilik ve tarım arazisi yandı.

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